La sélection 2024 du Prix Khôra-Institut de France de l'essai littéraire  

La sélection 2024 :

Pierre Adrian, Hôtel Roma, éditions Gallimard

Yannick Haenel, Bleu Bacon, éditions Stock

Cécile A. Holdban, Premières à éclairer la nuit, éditions Arléa

Sophie Képès, Désappartenir. Psychologie de la création littéraire, éditions Maurice Nadeau

Laure Murat, Proust, roman familial, éditions Robert Laffont

Jean-François Roseau, Les Rêveries de Barbey, éditions Le Cherche Midi

Tanguy Viel, Vivarium, éditions de Minuit

Depuis sa création en 2000, la Fondation Khôra-Institut de France s’est principalement consacrée à « l’aide au savoir ».

Il est ouvert aux auteurs d'expression française et aux œuvres éditées entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ou au cours de l’année précédente.

Le jury est composé d'académiciens et de personnalités extérieures : Chantal de Galbert, Michel Zink, académicien et secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean Clair, académicien, Pierre Brunel, Jean-Michel Delacomptée, Alexandre Grandazzi et Belinda Cannone.

Les délibérations sont faites fin novembre et une cérémonie suivra à l'Institut de France.

Les précédentes éditions ont respectivement consacré Clément Bénech pour Une essentielle fragilité. Le roman à l'ère de l'image (éd. Plein Jour) ; Alexandre Blaineau pour Les Chevaux de Rimbaud (éd. Actes Sud) ; Christophe Etemadzadeh pour La Vie sans savoir (éd. Arléa) ; Mathilde Brézet pour Le grand monde de Proust (éd. Grasset) et Claude Arnaud pour Picasso tout contre Cocteau (éd. Grasset).

Crédits photo : Pierre Adrian (F. Mantovani © Éditions Gallimard)