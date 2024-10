Intermezzo : jeux d’amour et d’échecs 

« Intermezzo (nm) : divertissement musical inséré, en Italie, à la fin du XVIe siècle, entre les actes d’une œuvre théâtrale. Un entracte, une transition entre deux chapitres. » L’entracte, ici, commence avec un enterrement : celui du père de Peter et Ivan, mort après un long combat contre une maladie.

Un moment si particulier

Et si, parfois, le deuil rapproche, celui de leur père ne va faire qu’exacerber leurs différences, qui se sont renforcées au fil des années.

Peter, trente-deux ans et demi, est un juriste plutôt renommé, toujours bien habillé, à l’aise en société et « féministe ». Malgré son apparence impeccable, tout n’est pas si rose : son cœur oscille entre Sylvia, son ex-fiancée, et sa relation désinvolte avec Naomi, une jeune femme de vingt-trois ans, qu’il rencontre au départ en la finançant pour des relations sexuelles.

Du côté d’Ivan, brillant et sensible joueur d’échecs, vivre avec les autres est plus difficile. Atteint d’un léger trouble du spectre autistique, il se dispute souvent avec Peter sur les droits des femmes, et a connu, à l’adolescence, une période « incel » à base de vidéos Youtube masculinistes et de réflexions grotesques sur les revendications féministes.

Les désaccords entre les deux frères prennent une tournure particulière après l’enterrement, notamment quand Ivan tombe amoureux de Margaret, âgée de dix ans de plus que lui.

Mais ça, ce n’est que la construction initiale d’Intermezzo. Sally Rooney présente ici un cheminement narratif plutôt complexe, qui s’articule autour de personnages bien définis - Peter, Ivan, Naomi, Sylvia et Margaret - mais qui propose une réflexion plus poussée qu’une simple dissection des relations amoureuses.

Avec ce roman l’autrice s’intéresse à ce moment, si particulier, qui suit la mort d’un proche et toutes les retombées que cela implique - sur soi, sur la relation avec les autres, les questionnements et, peut-être, l’envie que cette perte se transforme en un renouveau.

Après le succès de Normal People, publié en France en 2021 aux éditions de L’Olivier (trad. Stéphane Roques) et adapté en série par Lenny Abrahamson et Hettie Macdonald, il y a désormais, à l’annonce de la sortie d’un nouvel ouvrage de l’autrice, une ferveur assez impressionnante. Intermezzo n’échappe pas à la règle : vingt-cinq pays l’ont publié simultanément le 24 septembre, en anglais et en traduction.

L’ouvrage, peut-être moins accessible que ses premiers romans, reprend son thème de prédilection - les désillusions de la génération dite « millennial », née dans les années 80-90 - mais y apporte une touche encore plus sombre, toujours marquée par les inégalités sociales et les aspirations inachevées.

Des chapitres écrits pour leur personnage

Quand Peter et Ivan perdent leur père, c’est la fin d’un monde : celui de l’enfance passée. Peter plonge dans l’alcool, sombre dans la dépression, s’empêtre dans ses relations difficiles avec Sylvia et Naomi ; Ivan, lui, se raccroche à l’amour, pourtant « interdit », avec Margaret.

Le fragile épisode du deuil va toutefois leur permettre de progresser, de remettre une forme d’ordre dans la toile de leurs relations amicales, amoureuses et familiales.

La structure de l’ouvrage porte l’évolution de chacun des deux hommes ; le tout, avec une écriture franche et imprégnée de références poétiques (citées à la fin du roman : Wittgenstein, James Joyce, T.S Eliot…).

Les chapitres de Peter sont lourds, parfois indigestes et décousus, symptomatiques de l’état mental dans lequel il se trouve, et des Xanax qu’il avale à répétition - la page 88 en est l’une des plus marquantes.

Tandis que ses amis continuent à rire : sans doute de lui. Il tremble d’une colère futile. [...] Ton père est en chimio, tu as des responsabilités. Ne détruis pas ta vie pour cette fille. [...] Voilà, c’est comme ça qu’on s’est rencontrés. Non, la chimio n’a pas marché, merci de poser la question.

Les chapitres consacrés à Ivan sont plus légers, plus sensibles, mais aussi plus colériques, peut-être parce qu’il vit les événements de manière plus naïve.

Sally Rooney accentue cette différence avec, encore une fois, cette manie de ne pas toujours retourner à la ligne pour marquer les dialogues, ce qui déconcerte au premier chapitre, mais qui donne un rythme soutenu et particulier à la lecture.

La vidéo s’arrête. C’est mon père, dit Ivan. J’avais oublié qu’il était sur la vidéo. [...] Ça va, dit-il. Tout va bien. Il adorait Alexei, comme tu peux le voir.

Entre Dublin et Sligo, l’air chargé d’embruns et les soirées au pub rappellent l’ambiance bien particulière de Normal People (2018), et les réflexions introspectives de Où es-tu, monde admirable ? (2022). On s’attend à voir, dans la même temporalité, Connell et Marianne en train de marcher dans la rue, ou de vivre leur histoire en parallèle.

Naomi et Marianne sont d’ailleurs bien similaires : sensibles, laissées pour compte, elles subissent un déséquilibre de pouvoir qui se traduit dans leurs relations sexuelles (« Tu peux me faire ce que tu veux »).

Avec Intermezzo, Sally Rooney réussit encore une fois à capturer la confusion des sentiments et ses quiproquos, et propose surtout un ouvrage qui interroge, où chacun pourra trouver un peu de soi.