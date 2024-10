Nicolas Bedos : un an de prison pour agressions sexuelles

Le tribunal correctionnel a ordonné une obligation de soins addictologiques et psychologiques pour l'acteur, ainsi qu'une interdiction d’entrer en contact avec les victimes et son inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

“C'est inacceptable”

L'avocate de Nicolas Bedos, Julia Minkowski, a vivement réagi au verdict, annonçant immédiatement un appel : « Il n’y a aucune question à se poser : nous allons former immédiatement appel contre ce jugement inique sur lequel j’appelle chacun à réfléchir », a-t-elle déclaré après le délibéré, partage l'AFP.

Et de continuer : « Je suis à la fois stupéfaite et choquée du délibéré que je viens d’entendre. Cette condamnation, cette sévérité est totalement inédite, injuste, totalement inacceptable. Nous sommes dans une société où pour un baiser dans le cou ou une main posée sur un jean au milieu d’une boîte de nuit, on se retrouve condamné à porter un bracelet électronique pour une durée de six mois. »

“Ses yeux m’ont fait peur”

Nicolas Bedos, qui n’était pas présent au délibéré, avait été relaxé pour des faits de harcèlement sexuel en 2018, « au bénéfice du doute ». Au tribunal, il s’est défendu en affirmant ne pas être « un agresseur sexuel », mais a cependant reconnu avoir des problèmes d'alcool et adopter « une amabilité lourde » en état d'ivresse. « Je ne me souviens de rien, c’est un black-out », avait-il affirmé, tout en niant avoir eu des comportements déplacés.

Les accusations portées contre lui incluaient un incident où il est accusé d’avoir tendu la main vers le sexe d'une femme, par-dessus son jean, la nuit du 1er au 2 juin 2023. Une autre plaignante, serveuse dans un bar parisien, a rapporté que Nicolas Bedos l’avait attrapée par la taille et embrassée dans le cou dans la nuit du 11 au 12 mai 2023, alors qu'il était ivre. Pendant l’audience, très émue, elle a témoigné en sanglots : « J’ai vu qui était cet homme, ses yeux m’ont fait peur. »

Nicolas Bedos a publié plusieurs ouvrages, dont la pièce, Le Voyage de Victor : (suivi de) Les Convalescents, chez Flammarion, des recueils de ses chroniques, Journal d'un mythomane, volume 1 et 2, ou encore un journal, La Tête ailleurs : récit d'une année, chez Robert Laffont. En tant que réalisateur, il a notamment porté à l'écran, après Michel Hazanavicius, le personnage d'OSS 117, créé par l'écrivain français Jean Bruce.

Crédits photo : Georges Seguin (CC BY-SA 3.0)