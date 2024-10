Au Québec, l'état général des bibliothèques reste "préoccupant"

Le Portrait national des bibliothèques publiques québécoises dresse annuellement un panorama détaillé des ressources et services qu’offrent ces établissements, en vue d’atteindre un niveau de qualité exemplaire, équivalent au niveau 5.

Cette étude s’appuie sur cinq grands axes : les dépenses d’acquisition, les horaires d’ouverture, la superficie des lieux, les capacités d’accueil en places assises, les ressources humaines disponibles, et couvre 93,6 % de la population québécoise desservie, soit 2,5 % de plus que l’année passée.

"Des investissements nécessaires doivent être réalisés"

Si le score général est également supérieur de deux points par rapport à 2022 – qui était alors de 64 %, il n’est pourtant pas signe d’un « mieux ». Et pour cause : les 66 % obtenus cette année sont équivalents au résultat national du premier portrait. « Loin d’être idéal, ce résultat rappelle que de nombreux efforts se doivent d’être poursuivis et que des investissements nécessaires doivent être réalisés pour assurer la qualité de ces établissements culturels de première importance », signale l’ABPQ.

À commencer par les ressources humaines, qui obtiennent le pourcentage le plus bas de l’étude. Avec une note globale de 29 %, qui diminue de 1 % par rapport à 2022, le Portrait semble refléter un manque de personnel pourtant nécessaire pour répondre aux divers besoins des usagères et usagers.

Les bibliothèques face au manque d’employés

Ces derniers permettent aux bibliothèques d’offrir une vaste palette d’activités, d’offrir des services de référence et de conseil aux lectrices et lecteurs, d’assurer un accompagnement attentif au comptoir de prêt, ou encore de proposer des formations à l’informatique et aux nouvelles technologies. C’est également aux ressources humaines qu’incombe la tâche de veiller au bon déroulement des opérations courantes, qu’il s’agisse des prêts, des retours ou de l’organisation des rayonnages.

« Au Québec, en 2023, il manquait 1853 employées et employés ETC dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d’excellence », nous informe l’étude. Avant de détailler : « Le nombre d’employées et d’employés doit correspondre aux besoins de la population en fonction de sa taille (nombre d’habitantes et habitants), du nombre de points de service, des heures d’ouverture de la bibliothèque, etc. »

Élargir les horaires d’ouverture

Les horaires d’ouvertures sont également un point central du Portrait. « Les heures d’ouverture des bibliothèques publiques doivent être flexibles et étendues pour garantir l’accessibilité de leurs services à tous les citoyens et les citoyennes », rappelle l’étude. Et pourtant, au Québec, cette spécificité ne satisfait que 52 % des utilisateurs. Un résultat qui s’est dégradé de 2 % entre 2022 et 2023.

« Les bibliothèques publiques auraient dû être ouvertes 8284 heures de plus pour atteindre le niveau d’excellence », peut-on lire, mais sont sans doute freinées par le manque de ressources humaines évoqué ci-dessus. Et pourtant, des initiatives fleurissent un peu partout pour pallier ces problématiques. C’est notamment le cas à Namur, où la bibliothèque Célestine s’est équipée d’Open+ : une technologie permettant d’étendre les horaires d’ouverture grâce à une automatisation des systèmes.

Quid des collections ?

Pour continuer à attirer les citoyens et citoyennes, les établissements doivent impérativement développer leurs collections, afin de les garder vivantes et en bon état. Sur ce point, les bibliothèques publiques du Québec obtiennent une note globale de 64 % — soit 20 % de moins qu’en 2022. Si la baisse est notable, le manque d’investissement l’est encore plus : « Il aurait fallu acheter 770.541 livres imprimés de plus pour atteindre le niveau d’excellence », pointe l’étude.

« Les bibliothèques [...] ont la responsabilité de cultiver le goût de la lecture chez les citoyennes et les citoyens », appuient-ils. Il est donc essentiel de garantir un renouvellement régulier des collections et d’investir dans une grande diversité de contenus culturels, pour assurer cette mission et préserver l’épanouissement de ses usagers.

Une bonne gestion des espaces

Question espace, les bibliothèques ne s’en sortent pas mal et décrochent une note de 67 %, qui augmente de 1 % par rapport à 2022. Il manquait toutefois 171.093 m2 d’espace pour loger les collections, permettre une circulation fluide des citoyennes et des citoyens lors de leurs visites, et avoir assez de places assises pour bouquiner ou travailler.

C’est sur ce dernier point que ces structures publiques décrochent leur meilleure note : 81 %, soit 3 % de plus que l’an passé. « Le nombre de places assises est un indicateur de grande importance, puisqu’il reflète la volonté de permettre à la communauté d’occuper l’espace-bibliothèque », précise l’ABPQ.

Avec un léger goût de « peu mieux faire », le Portrait note un manque de 14.014 places assises dans les espaces publics pour atteindre le niveau d’excellence.

"Des lacunes sur lesquelles nous devons travailler"

Cet état des lieux « nous permet de prendre conscience des ressources mises à la disposition de nos bibliothèques publiques et ultimement, des lacunes sur lesquelles nous devons travailler », souligne Ève Lagacé, directrice générale de l’ABPQ.

À l’avenir, ces derniers promettent d’effectuer des investissements « au profit des citoyennes et des citoyens, pour leur offrir des collections riches, des ressources humaines suffisantes et adéquatement formées, de même que des superficies dont les places assises et les heures d’ouverture correspondront à leurs besoins », en espérant voir les chiffres augmenter d’ici la prochaine édition.

Crédits image : Simon Villeneuve, CC BY-SA 4.0