ThinkPub, une boite à outils numérique pour former les éditeurs

Pour faire évoluer ses pratiques professionnelles ou tout simplement rester à la page, rien ne vaut une bonne formation. Et cela est valable pour le secteur de l'édition, même si le livre imprimé est un objet séculaire.

Le projet ThinkPub entend justement mettre à la disposition des éditeurs une boîte à outils numérique comprenant différentes ressources utiles à cette mise à niveau régulière. Alors que l'industrie européenne du livre doit s'emparer de nouveaux moyens d'éditer, de commercialiser ou encore d’évaluer l'intérêt des lecteurs, ThinkPub se présente comme un accompagnement sur mesure.

Une coalition d'acteurs

« Le savoir, c'est le pouvoir, et nous sommes tous enclins, au sein de la coalition ThinkPub, à partager et transmettre ce savoir, pour l'intérêt commun », souligne Nathan Hull, responsable de la stratégie de Beat Technology, une société norvégienne spécialisée dans la création de plateformes de vente et d'abonnement pour l'industrie de l'édition, membre de ThinkPub.

Aux côtés de Beat Technology, 11 autres acteurs européens de l'édition, dont une maison d'édition, la Fédération des éditeurs européens, des sociétés de conseil, la Foire du Livre de Limassol (Chypre), l'Institut polonais du Livre, le laboratoire européen du livre numérique (EDRLab) ou encore l'agence de design Thinking.

Ensemble, ils ont conçu et alimenteront ThinkPub, « un programme innovant de formation et d'apprentissage ». Celui-ci « s'adresse aux petites et moyennes maisons d'édition européennes et à leur personnel, aux professionnels et aux experts dans le domaine de l'édition, et en particulier aux organisateurs, dans les différents pays, de programmes de formation professionnelle pour le secteur du livre », nous précise Rüdiger Wischenbart, fondateur de l'agence autrichienne Wischenbart Consulting.

À LIRE - Les maisons d'édition indépendantes, “essentielles à la bibliodiversité”

Si ThinkPub s'adresse avant tout aux petites et moyennes structures, c'est parce qu'elles « manquent souvent de temps et de moyens pour que leurs effectifs puissent bénéficier d'une formation continue et acquérir le savoir nécessaire — par exemple, en visitant des foires professionnelles, en suivant des séminaires, des cours, etc. -, qui pourrait être intégré aux processus de travail et ainsi améliorer le rendement de leur société », détaille Alma Čaušević Klemenčič, directrice exécutive de la maison d'édition slovène Beletrina Academic Press.

5 thématiques, 3 années

Les ressources professionnelles de ThinkPub seront articulées autour de 5 thématiques : innovation managériale, innovation dans le domaine du marketing, technologies émergentes, ainsi que les outils pour les projets de traduction et la connaissance des compétences de lecture.

Pour tous ces domaines, une bibliothèque de contenus mettra à disposition des éditeurs des enregistrements de conférences et de séminaires, des présentations PowerPoint, des études ciblées ou encore des rapports.

« L'ambition de ThinkPub reste modeste. Nous n'allons pas changer le monde », rappelle Nathan Hull. « Mais nous pouvons proposer des points de repère, d'après les meilleures pratiques des professionnels du livre, pour montrer comment naviguer au mieux », ajoute-t-il.

À LIRE - Europe Créative : quelles nouveautés pour l'édition et la traduction ?

La Commission européenne, par l'intermédiaire du programme Europe Créative, apporte une large part des financements pour ThinkPub, de l'ordre de 60 % du budget total. Les quatre prochaines années sont ainsi assurées, et le lancement de la bibliothèque de la plateforme prévu pour la fin 2024. ThinkPub fait suite à une autre initiative similaire, SIDT Books, qui avait déployé 4 modules de formation en 2021.

« À partir de 2025 et jusqu'en 2027, nous organiserons des séminaires, dans le contexte des foires du livre et autres événements dans toute l'Europe, en rendant les ressources créées à ces occasions dans la bibliothèque de ThinkPub », annonce Alma Čaušević Klemenčič. L'accès à ThinkPub et à ses contenus sera totalement gratuit.

Photographie : illustration, Quinn Dombrowski, CC BY-SA 2.0