#PrixDeuxMagots2024 - Dans Ces féroces soldats, Joël Egloff nous entraîne dans une fresque familiale au cœur des tourments de la guerre. À travers les yeux d’un narrateur qui tente de retrouver une lettre perdue de son père, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, Egloff dresse un portrait touchant des générations marquées par les conflits.

La mémoire des guerres est omniprésente, chaque anecdote, chaque objet devient un vecteur de souvenirs douloureux et refoulés. Le roman alterne entre le présent du narrateur et les souvenirs de son père, soldat enrôlé de force, qui lui racontait toujours les mêmes histoires, celles où il avait survécu par miracle. La quête de la lettre devient alors une métaphore de la recherche du sens dans un héritage familial lourd de silences et de non-dits.

Joël Egloff déploie une prose à la fois poétique et minimaliste, où chaque mot semble peser avec la densité du souvenir. Le style est marqué par une économie de moyens qui renforce l’intensité émotionnelle du récit. Les descriptions, tout en retenue, laissent entrevoir la violence des guerres et l’absurdité des frontières mouvantes, tout en offrant des moments de grâce contemplative.

Egloff parvient ainsi à capter les ambiguïtés de la mémoire collective et individuelle, tout en racontant une histoire profondément intime et universelle. Le roman, à la fois humble et puissant, est un hommage poignant aux survivants et à ceux qui portent, à travers les générations, les stigmates des conflits passés.

DOSSIER - Le Prix des Deux Magots 2024 : le talent en ligne de mire