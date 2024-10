#PrixDeuxMagots2024 - Dans Aucun respect, Emmanuelle Lambert dresse le portrait d’une jeune femme universitaire qui tente de trouver sa place dans un monde littéraire et intellectuel souvent hostile et inaccessible. Le roman débute avec son immersion dans un stage à l’Institut, lieu où se croisent des figures érudites et où règnent des codes tacites de respectabilité.

La narratrice, désabusée et mal à l'aise, navigue entre ce milieu universitaire et sa vie personnelle marquée par des rapports ambigus avec sa famille et ses amies. Au fil des pages, le lecteur découvre ses réflexions sur la place de la femme dans le monde de la littérature, les attentes de la société, et les pressions qui pèsent sur elle en tant qu’intellectuelle en devenir.

Le récit, teinté d’ironie et de résignation, met en lumière les contradictions d’un univers où la quête de reconnaissance se mêle à un profond sentiment d’aliénation.

Le style d’Emmanuelle Lambert est incisif, avec une pointe d’humour noir qui émaille une critique subtile de l’establishment intellectuel. Elle excelle dans la description des petites mesquineries du quotidien et de l’inconfort intérieur de son personnage principal. Les dialogues sont vifs, empreints de réalisme, et les scènes introspectives apportent une profondeur émotive.

À travers une narration fragmentée, parfois déstabilisante, Lambert parvient à instaurer un rythme lent mais captivant, où chaque détail semble peser de tout son poids. Aucun respect est une réflexion piquante sur les jeux de pouvoir et la difficulté de s’affirmer dans un monde où les conventions sont omniprésentes.

