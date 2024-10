#PrixDeuxMagots2024 - Dans Un autre m’attend ailleurs, Christophe Bigot nous plonge dans une exploration passionnante du destin de Marguerite Yourcenar, qui est sur le point d'être reçue à l'Académie française en 1981. Le récit alterne entre la grande cérémonie sous la Coupole et des réminiscences de la vie fascinante de l’écrivaine.

Oscillant entre faits historiques et digressions imaginaires, Bigot retrace les étapes de la carrière et des œuvres majeures de Yourcenar, notamment Mémoires d’Hadrien et L’Œuvre au noir, tout en dévoilant les tensions politiques et culturelles entourant son élection, la première femme à entrer à l’Académie.

Le roman est également traversé par la figure tutélaire de Jean d’Ormesson, artisan de cette élection historique, qui, à travers ses réflexions, met en lumière l'importance symbolique de cet événement.

Il allie une prose élégante avec une grande rigueur historique. Le style, ponctué de réflexions philosophiques et d’analyses littéraires fines, est en parfait accord avec le sujet traité. Les dialogues imaginaires et les monologues introspectifs des personnages donnent à cette fresque historique une dimension profondément humaine.

L’écriture, dense mais précise, rappelle celle des grands auteurs classiques, tout en restant accessible. Bigot parvient à rendre vivante une période tout en capturant l’essence d’une figure mythique comme Yourcenar, offrant ainsi une réflexion sur la postérité et l’immortalité littéraire.

