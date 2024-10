Lansdalls Éditions : “Lire c’est rêver les yeux ouverts

Au micro cette semaine, nous accueillons Max Lansdalls et Elyssea di Marco, éditeurs des Hauts de France. « L’imaginaire est un genre très vaste. La maison d’édition ne se met pas de barrières, on n’est jamais à l’abri de découvrir une pépite. Le comité de lecture sélectionne au coup de cœur : de la jeunesse, de littérature adulte, du roman fantasy, de la science-fiction, du thriller… Au vu de l’actualité, l’imaginaire devient une nécessité », nous expliquent les dirigeants.

Cet Imaginaire, les gens en ont besoin au sens le plus large possible estiment-ils, en ce que l’on s’évade autant avec un beau roman du terroir qu’avec une magnifique dystopie du futur. « Chacun a besoin de lire et de s’évader. Lire c’est rêver les yeux ouverts. Que le livre soit numérique ou papier le besoin reste le même. »

La maison a créé un réseau avec les libraires du territoire depuis dix ans, sur une confiance réciproque, aboutissant à « une richesse indéniable ». De même, les éditions Lansdalls se retrouvent sur les salons en région Hauts de France, aussi bien qu’au niveau national et international — notamment en Belgique.

« La Foire de Bruxelles est devenue un grand rituel pour nous, nous sommes attendus par les lecteurs, nous avons développé des habitudes et une pratique, nous connaissons bien les équipes. Les choses sont pérennes et confortables. Les lecteurs le ressentent aussi, ils arrivent dans les manifestations (notamment celles organisées par l’AR2L) et se sentent bienvenus, bien accueillis. »

Dans cette petite structure se retrouvent des auteurs du sud de la France ou de Bretagne aussi bien que des illustrateurs belges. « J’ai été élevé avec la bande dessinée franco-belge (Lucky Luke, Astérix, Gaston Lagaffe…) c’est toute mon enfance. J’aimais bien la parodie, le coup de crayon dynamique, le second degré des textes. […] Aujourd’hui il ne faut pas négliger le manga qui plaît beaucoup aux jeunes, ou le roman graphique qui a toute sa place aussi », souligne Max Lansdalls.

Et la maison s’est aussi dotée d’une collection jeunesse, avec une perspective pédagogique revendiquée. « Nous avons des thèmes comme les dinosaures, la perte du doudou… On commence à partir de 3-4 ans avec de véritables livres. Puis les premiers romans jeunesse, avec ou sans dessin, pour “lire comme les grands”, ça leur permet d’avoir leur première petite saga “comme papa et maman”. La lecture ne doit jamais être rébarbative, elle doit être ludique. »

Un entretien à retrouver intégralement dans notre podcast ci-dessous :

Crédits photo : Max Lansdalls et Elyssea di Marco - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Voisines et Voisins : 10 éditrices et éditeurs parlent le francophone