Des livres qui questionnent la probabilité et le hasard

Les concepts de hasard, de probabilité, de chance et de destin sont souvent confondus, car ils renvoient tous à l’incertitude et à des événements échappant en partie à notre contrôle. Pourtant, chacun a une signification distincte et des implications philosophiques ou mathématiques particulières.

Hasard et probabilité

Le hasard devrait normalement désigner une occurrence imprévisible, non planifiée, et apparemment sans cause déterminée. Dans une vision purement aléatoire, le hasard est souvent perçu comme l'opposé de l'ordre ou de la nécessité. Il est fréquemment utilisé pour désigner des événements dont on ne peut connaître ni la cause ni l’issue à l’avance, comme le résultat d’un lancer de dés ou la survenue d’une rencontre fortuite.

Dans les sciences, cependant, le hasard est souvent modélisé comme une forme d’imprévisibilité, que l'on cherche à réduire à l’aide de modèles probabilistes. Il est important de noter que le hasard ne suppose ni intention ni finalité ; il est simplement l’expression d’une imprédictibilité.

La probabilité, quant à elle, est la mesure mathématique de la survenue d’un événement. Elle donne une valeur numérique entre 0 (l’événement ne peut jamais se produire) et 1 (l’événement se produit avec certitude), permettant ainsi d’évaluer la plausibilité d’un résultat.

Contrairement au hasard, qui décrit un processus, la probabilité quantifie l’incertitude de ce processus. Par exemple, la probabilité d'obtenir une face précise en lançant un dé à six faces est de 1/6. La probabilité offre donc un cadre pour comprendre et gérer le hasard, rendant possible une anticipation raisonnée de l’incertitude.

Chance et destin

La chance, dans un langage plus courant, se réfère à la manière subjective dont nous percevons les résultats du hasard. Lorsqu'un événement aléatoire nous favorise, on parle de chance.

La chance peut ainsi être vue comme une interprétation humaine du hasard, souvent associée à des émotions positives ou négatives. En revanche, le hasard est neutre. La chance, elle, est colorée par notre perception des gains ou des pertes. Cette notion est aussi souvent liée à la superstition, certaines personnes croyant qu’elles peuvent influencer ou attirer la chance par des actions spécifiques ou des objets porte-bonheur.

Le destin, enfin, se distingue radicalement des trois autres concepts. Contrairement au hasard ou à la probabilité, le destin suggère que les événements sont fixés à l'avance, suivant un plan prédéterminé. Cette notion suppose que les événements, bien que pouvant sembler aléatoires ou imprévisibles, sont en réalité dirigés par une force supérieure ou une nécessité absolue.

Le destin évoque l’idée de fatalité : quoi que l’on fasse, certains résultats sont inévitables. Cela implique une absence de contrôle humain sur le cours des événements, en opposition à l’idée que l’incertitude est gérable par la connaissance ou la stratégie (comme c’est le cas pour la probabilité).

Le Hasard et la Nécessité de Jacques Monod

Dans ce classique de la philosophie des sciences, Jacques Monod, biologiste et prix Nobel, explore le rôle du hasard dans l’évolution et la nature. Selon lui, le hasard est une force aveugle, mais essentielle dans la formation du vivant. Monod réfute l'idée que l'univers et la vie suivent un plan prédéfini ou une finalité, et il argue que la biologie elle-même est profondément façonnée par des processus aléatoires. Le livre invite à réfléchir sur la place de l'homme dans un univers dominé par des forces non déterministes.

Le philosophe et biologiste propose une vision du monde où la vie est un phénomène émergent, résultant de processus chimiques et physiques, et non d'un dessein intelligent ou d'une force vitale mystérieuse. Le livre traite également des implications éthiques et sociales de la biologie moderne. Monod discute de la manière dont la compréhension scientifique de la vie peut influencer notre perception de la morale, de la société et de l'existence humaine.

Essai philosophique sur les probabilités de Pierre-Simon Laplace

Pierre-Simon de Laplace est l'un des pionniers des probabilités, et son essai communément appelé Le Jeu des Probabilités est une référence incontournable. Il y présente une vision déterministe du monde, où les probabilités servent à mesurer l'incertitude causée par notre ignorance. Selon Laplace, si nous connaissions parfaitement toutes les conditions initiales d’un système, nous pourrions prédire exactement son évolution future. Cet ouvrage pose les bases de la théorie des probabilités et influence encore les réflexions modernes sur l'aléatoire.

Laplace a établi les fondements du calcul des probabilités en introduisant les concepts de corrélation et de convergence stochastique, en prenant en compte la loi des grands nombres et en élaborant, en collaboration avec Gauss, la théorie des moindres carrés. Il a de cette manière élaboré un instrument universellement applicable non seulement aux sciences physiques, mais également à d'autres domaines tels que la biologie, l'économie ou les sciences humaines et sociales.

Le Hasard sauvage : comment la chance nous trompe de Nassim Nicholas Taleb

Cet ouvrage de Nassim Nicholas Taleb, bien que d'origine anglo-saxonne, a une forte résonance dans les cercles francophones et a été traduit en français. Taleb y explore la manière dont le hasard influence notre perception du monde, notamment dans les domaines de l'économie, des marchés financiers, et plus généralement dans la prise de décision.

Il explique comment les humains ont tendance à sous-estimer le rôle de la chance dans leur succès et à surestimer l’importance de leurs compétences. Il remet en question la manière dont nous interprétons les événements imprévus, en démontrant que beaucoup de phénomènes perçus comme maîtrisables sont en réalité le produit d'aléas difficiles, voire impossibles à anticiper.

Véritable best-seller, au même titre que son autre ouvrage à succès Le Cygne noir, ce livre est un incontournable dans la pensée moderne du monde qui nous entoure. Que ce soit dans une perspective scientifique, historique, sociologique ou économique, on ne peut pas vraiment penser sans prendre en compte les réflexions du statisticien Nicholas Taleb.

La Probabilité, le hasard et la certitude (Que sais-je ?, 2021)

Ce petit ouvrage est très éclairant sur des notions souvent perçues comme très complexes. L'auteur Paul Deheuvels, statisticien et professeur émérite à Sorbonne université offre une synthèse qui est accessible à tous. Ce livre explore les concepts fondamentaux de la probabilité, du hasard et de la certitude, en offrant une perspective à la fois théorique et pratique sur ces sujets.

Paul Deheuvels explore le concept de hasard, en discutant de sa nature et de son rôle dans divers phénomènes naturels et sociaux. Il examine comment le hasard peut être modélisé et analysé à l'aide des outils de la théorie des probabilités. Mais l'auteur présente aussi diverses applications pratiques des concepts de probabilité et de hasard. Il montre comment ces concepts sont utilisés dans des domaines tels que la finance, l'ingénierie, la biologie et les sciences sociales.

Crédits illustration Pexels CC 0