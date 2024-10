Shane Driscoll, une résidence de street art à Cognac

Il a étudié les communications visuelles et est membre de Cork Printmakers et Graphic Studio Dublin, son travail est exposé à l'échelle internationale et dans toute l'Irlande : Shane est un artiste demandé. On a en effet pu découvrir ses œuvres au Irish Print Museum, IMMA et possède un certain nombre d'œuvres à l'O.P.W. collection.

En 2019, son travail a été acquis par la National Gallery of Ireland dans le cadre de leur collection permanente. On peut également retrouver ses œuvres dans la collection permanente du Trinity College Dublin, du Glucksman Museum UCC et de l'UCD.

Mais Shane O'Driscoll est également directeur de For The Love Of, une plateforme destinée aux talents créatifs irlandais émergents et établis, qui présente leur travail ensemble dans un environnement accessible et contemporain. Dans ce cadre, il a organisé des expositions pour la Design Week Ireland, le Photolreland Festival et le festival créatif OFFSET. Son travail peut être décrit comme minimal mais concis.

L'ambassade d'Irlande était logiquement heureuse de ce que l'un de ses plus grands artistes visuels se voit confier la réalisation d'une nouvelle fresque de street art pour Cognac : du 12 au 17 novembre, l'Irlande sera d'ailleurs à l'honneur lors du Festival des littératures européennes en novembre. La fresque célèbre la richesse des liens historiques de l'Irlande avec la région et le désir de s'appuyer sur ceux-ci par un plus grand échange culturel.

L'ambassadeur d'Irlande en France, Niall Burgess, a déclaré: « Je suis ravi de voir la littérature contemporaine irlandaise célébrée lors d'un festival littéraire aussi prestigieux. Cognac entretient des liens historiques de longue date avec l'Irlande et nous sommes ravis que le lieu de la fresque murale de Shane O'Driscoll soit une école nommée en l'honneur de Simone Veil, véritable leader dans la promotion des valeurs et de la coopération européennes. »

À VOIR - Une vie d'exception, “Simone Veil aura toujours été rebelle”

L'association Littératures Européennes Cognac remercie pour sa part l'ambassade qui offre ainsi à la Ville de Cognac, une œuvre qui raisonne avec son territoire. « Nous sommes enchantés d'accueillir Shane O'Driscoll à Cognac pendant cette semaine, car il laissera une trace colorée dans le paysage urbain de la ville, un petit coin d'Irlande. »

Du 24 au 29 septembre, Shane O'Driscoll est allé à la rencontre des élèves, l'occasion pour eux de parler anglais ! Et de donner envie de dessiner sur les murs ?

Cognac vue par Shane...

Il s'inspire du séjour de Shane à Cognac et de ses observations sur l'architecture et l'histoire. Des éléments tels que des cristaux de sel, des salamandres, des châteaux et des raisins sont représentés, sous une forme abstraite. Voici ce que Shane écrit sur ce graf :

« It is inspired by my time in Cognac and observations of the architecture and history.

Elements including salt crystals, salamanders, castles and grapes are represented in an abstract form.

Diamond shapes

Represent the sait trade, which was a key part of Cognacs development.

The woodwork on the ancient timber-framed house of Vieux Cognac (old town)

Circles

Grapes which are used for the creation of Cognac.

The pattern and colours of the salamander, a symbol of Francois Ist.

Arches

Castle architecture.

The Saint-Jacques gate. »