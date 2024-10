La Grande Librairie : entrer en résistance, aujourd'hui comme hier

L’auteur et dessinateur Luz, qui a échappé à l’attentat terroriste contre le journal Charlie Hebdo il y a bientôt 10 ans, raconte une histoire de survivance dans sa vingtième bande dessinée Deux filles nues (Albin Michel). Celle d’un tableau qui a miraculeusement résisté au temps, au nazisme et à la guerre. À quoi ressemble le monde du point de vue de cette toile peinte en 1919 par l’Allemand Otto Mueller ?

Avant de devenir l’un des plus grands penseurs de son siècle, le sociologue et philosophe Edgar Morin, auteur notamment de La Méthode, a résisté pendant l’Occupation. Il reviendra sur son parcours visionnaire que dévoile Cheminer vers l’essentiel (Albin Michel), ressuscitera sa jeunesse à travers son roman autobiographique écrit en 1946 L’année a perdu son printemps (Denoël), et évoquera, à l’âge de 103 ans, ses engagements passés et présents.

On célébrera des exemples d’héroïsme aux côtés d’Emmanuelle Hutin, qui dans son second roman, Les Francs-tireuses (Anne Carrière), convoque la mémoire quelque peu effacée de l’une des plus grandes figures de l’avant-garde artistique de son temps : Claude Cahun. Une femme qui, avec sa compagne, s’éleva contre les Allemands pendant les quatre années d’occupation de l’île de Jersey. Et un livre exalté qui est un hommage très libre à la bravoure trop vite oubliée…

On le savait spécialiste du polar… Voilà que l’ex-policier, aujourd’hui auteur aux plus d’un million d’exemplaires vendus, Olivier Norek, s’essaye — avec brio — au roman historique dans Les Guerriers de l’Hiver (Michel Lafon). Le récit glaçant d’une guerre qui vit un tout petit pays, la Finlande, résister à l’assaut de la puissante Union soviétique, en 1939. La témérité légendaire d’un peuple, qui n’est pas sans résonnance avec l’actualité…

Enfin, et à l’horizon des élections présidentielles qui auront lieu aux États-Unis le 5 novembre, nous poursuivrons notre cycle autour de la littérature américaine, avec le fascinant Justin Torres. Douze ans après sa fulgurante entrée en littérature avec le fiévreux Vie animale (Éditions de l’Olivier), l’écrivain fait l’évènement avec Blackouts (Éditions de l’Olivier), lauréat du National Book Award 2024. Un livre qui se lit comme une encyclopédie intime de l’histoire des marges où il est aussi question de mémoire oubliée, de résistance et de liberté.

Le débat est aussi vieux que la littérature : faut-il distinguer l’œuvre de l’écrivain ? Aucune période dans l’Histoire n’a sans doute plus expressément posé cette question que la Seconde Guerre mondiale. C’est donc à une visite des belles-lettres sous l’Occupation que se livre le journaliste et écrivain Jérôme Garcin, dans Des mots et des actes (Gallimard), un court essai qui évoque aussi son parcours de lecteur passionné.

Cette semaine, quatre libraires reprennent les armes pour défendre des livres de Résistance : Patrick Herviau de la Montée du soir (15e), Anne Zanetti de la Librairie de Paris (17e) et Marc Szyjowicz de La Librairie BD Net (11e) et Marie-Eve Charbonnier de la librairie Paroles.

Et puis nous retrouverons le vainqueur de la cinquième saison de notre concours « Si on lisait à voix haute ». Elle s’appelle Joanne Samalens-Lagardère, elle a 12 ans, et elle a lu, pour la cérémonie d’anniversaire des 80 ans de la libération du Havre, un extrait du témoignage de l’auteur Pierre Perrin, âgé de 16 ans en 1944.