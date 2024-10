Le Pass Culture dépenserait-il sans compter ?

Trois ans après sa généralisation à tous les jeunes de 18 ans, le Pass Culture a déjà bien changé. De 500 €, les crédits accordés à la majorité sont descendus à 300 €, tandis que le dispositif s'est décliné à d'autres âges, avec une part collective à utiliser avec les enseignants, afin de financer des activités s'intégrant au sein du programme d'Éducation artistique et culturelle (EAC).

Néanmoins, le budget de l'ensemble reste conséquent : il s'établissait à 267,5 millions € dans les missions du ministère de la Culture pour 2024, contre seulement 107,5 millions € de crédits destinés à l'éducation artistique et culturelle (EAC)...

Dans le projet de loi de finances 2025, le dispositif ferait les frais de la cure d'austérité en vue : ses autorisations d'engagement et ses crédits de paiement se limiteraient désormais à 210,5 millions €, pour 102,7 millions € pour l'EAC.

Réformer, pas à Pass...

Depuis quelques mois, Rachida Dati elle-même avait admis que la mesure culturelle phare des mandats d'Emmanuel Macron avait besoin d'ajustements. « Ce qui manque au Pass Culture, c'est la médiation », soulignait ainsi la locataire de la rue de Valois, en juin dernier, devant la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Les critiques à ce sujet, concernant le Pass Culture, remontent aux prémisses du dispositif, quand des députés ou membres de l'opposition dénonçaient une proposition uniquement tournée vers l'incitation à la consommation, avec un accompagnement minimal des bénéficiaires.

Des questions relatives aux inégalités socio-économiques ou d'accès à l'offre culturelle, inégale sur le territoire, mais aussi sur le coût de cette mesure pour les finances publiques étaient alors posées. La réforme que souhaite Rachida Dati se confronterait enfin à certains de ses points. « Sans renoncer à l’universalité du dispositif, nous devons davantage assumer que le pass Culture a vocation à corriger des inégalités de destin », a reconnu la ministre dans une tribune confiée au Monde.

Ainsi, les sommes accordées seraient différenciées selon les niveaux socio-économiques, sans plus de précision sur les critères pour le moment. Par ailleurs, les bénéficiaires seraient plus contraints dans l'utilisation de leur crédit : une certaine part pourrait être réservée au spectacle vivant, suggère la ministre de la Culture. La part collective du Pass, utilisable avec les enseignants, se verrait aussi augmentée.

Une gestion à revoir ?

Depuis ses premiers jours, le Pass Culture est géré par une « start-up d'État ». Cette drôle d'expression désigne la SAS Pass Culture, intégralement financée par des fonds publics et codétenue par l'État et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Bien que privée de ressources propres et totalement financée par des fonds publics, elle ne figure pas sur la liste de ses opérateurs, ce qui permettrait pourtant une meilleure information des actions et résultats de l'entité.

La création du Pass Culture et celle de sa SAS avaient été marquées par une certaine urgence, liée aux promesses électorales d'Emmanuel Macron, « sans considération de la traçabilité des procédures et des réalisations qui a conduit à fragiliser le dispositif », pointait la Cour des Comptes dans un rapport sur le sujet.

Le recours à deux consultants extérieurs étonnait aussi la juridiction financière, en raison des coûts associés : pour elle, « le pilotage du Pass Culture, dans sa première phase, a été emblématique des dérives du recours extensif à des consultants extérieurs pour des missions de nature administrative et politique »...

SAS chiffre à combien ?

Cette même SAS se trouve à nouveau pointée du doigt pour les dépenses publiques qu'elle engendre : L'Informé révèle ainsi que le loyer du siège de la start-up s'est élevé à 1,2 million € en 2023, après un déménagement dans le 8e arrondissement de Paris, non loin de l'avenue des Champs-Élysées. « Les anciens locaux étaient devenus trop petits pour les accueillir. La prise au bail des locaux s’est faite dans un souci d’optimisation du nombre de postes en intégrant du flex office », garantit une porte-parole de la SAS.

L'Informé liste encore une hausse des effectifs (de 130 à 166 employés), des salaires (41 % de hausse, à 10,35 millions €), mais aussi « des frais de restauration (+71 % à 59.000 €) et de déplacements (+45 % à 168.000 €) ». Autant de dépenses qui se justifient, selon la SAS Pass Culture, par la réintégration de missions auparavant dévolues à des prestataires extérieurs, par des revalorisations et la couverture d'événements culturels plus nombreux et plus répartis sur le territoire.

Enfin, la communication autour du Pass, assurée par l'agence Havas du groupe Vivendi, a été facturée 524.000 € pour 2023, en hausse de 16,8 % par rapport à 2022. Ce montant s'expliquerait par des campagnes plus fines, plus ciblées et, en conséquence, plus efficaces...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0