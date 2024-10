Cyrielle Convers, conseillère parlementaire de Rachida Dati

Pas de changement dans la continuité : le maintien de Rachida Dati au ministère de la Culture par Michel Barnier avait de quoi étonner, après la dissolution et le remaniement. Mais la maire du 7e arrondissement a vite retrouvé ses habitudes, préparant à présent une réforme du Pass Culture : elle souhaite qu'il donne « davantage aux jeunes de condition modeste », pour « corriger des inégalités de destin ».

L'équipe autour de la ministre n'a pas énormément varié non plus. Gaëtan Bruel, son directeur de cabinet, a été le premier reconduit à son poste. Plus récemment, mi-octobre, Emmanuelle Dauvergne a été rappelée pour siéger en tant que conseillère auprès de Dati, tandis que Romain Pagès faisait lui aussi son retour, nommé directeur adjoint de cabinet, en charge de l'audiovisuel et de la presse.

Delphine Christophe, qui a ainsi laissé vacant son poste de directrice de la DRAC Grand Est, a été nommée, de son côté, directrice adjointe de cabinet, chargée du Dialogue social et des territoires.

Pour l'instant limité à 4 personnes seulement, le cabinet accueille officiellement Cyrielle Convers, une habituée des lieux. Conseillère parlementaire de la ministre, elle avait été nommée dans son premier cabinet à ce poste, en février dernier.

La nomination est officialisée juste à temps pour le passage de Rachida Dati devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, ce mardi 22 octobre. Elle s'inscrit dans l'examen du projet de loi de finances pour 2025, pour lequel le gouvernement Barnier dans son intégralité est attendu au tournant.

Alors que les finances publiques sont à la peine après plusieurs années de macronisme, Michel Barnier a en effet annoncé une sévère cure d'austérité : le budget du ministère de la Culture échappe aux coupes, mais ne bénéficie pas non plus d'une rallonge, et les collectivités territoriales tirent la langue, quand l'État leur réclame 5 milliards € d'économies...

Photographie : le ministère de la Culture, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)