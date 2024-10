Les rêveries du toxicomane solitaire

Je fus un toxicomane appliqué. Tout de suite, je considérai comme un rare privilège de prendre­ de l’héro­ïne. Cette joie, jamais je ne l’ai bradée. Tout du rituel et du plaisir conserva son aspect lustral. Rien de peccamineux dans mon intoxication.

Ce fut la grande affaire de ma vie. J’avais rencontré ma Béatrice. Je dois à l’héroïne mes plus grandes jouissances en ce monde. Magnanime, équanime, toujours aimable et prête à me soutenir, incomparable servante et miraculeuse maîtresse.