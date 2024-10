Enfer et contre toutes : coloc intéressée, sororité improvisée  

Nao, 36 ans, a toujours eu du succès avec les hommes. Mais voilà qu’elle trouve sa dernière conquête en date, un beau DJ tatoué, dans les bras d’une autre… Alors qu’elle déprime au milieu de son immense appartement où le bazar s’accumule, elle a une idée : mettre les pièces qu’elle n’utilise pas en colocation, pour avoir des filles qui s’occuperaient de la cuisine et du rangement à sa place et mettre autre chose que des hommes de passage dans son quotidien.

Quand les solitudes se rencontrent

La petite annonce de Nao attire immédiatement deux paires d’yeux un peu désespérées : celle de Kana, mère célibataire fraîchement divorcée qui cherche un appartement dans le coin pour éviter de devoir changer son fils d’école, et celle de Yûri, employée de bureau qui ne demande qu’à vivre seule et tranquille, mais obligée de déménager parce que son immeuble va bientôt être démoli.

Ainsi trois femmes dans la trentaine, célibataires et sans amies, inconnues les unes pour les autres, vont-elles emménager sous le même toit. Et, petit à petit, se mettre à partager leur quotidien, découvrir le monde les unes des autres, comprend ce qui dans la société fait la vie si dure aux femmes une fois qu’elles ne sont plus considérées jeunes.

Entre Yûri qui ne veut vivre que pour elle-même, Kana qui voudrait être vue comme autre chose qu’une mère — c’est-à-dire une esclave qui ne doit penser qu’à son fils — et Nao qui ne demande qu’à être la princesse de tous les hommes qu’elle rencontre, ce sont trois conceptions de la féminité qui se confrontent les unes aux autres et acquièrent au passage une bonne donne de cynisme.

Chronique d’une libération en trio

Akane Torikai revient avec ce nouveau titre délicieux qui se lit comme une série télé (et qui a d’ailleurs réellement été porté au petit écran au Japon). Les chapitres sont autant de petites tranches de vie où l’une des héroïnes se confronte aux désespérants préjugés d’une société sexiste contre les femmes célibataires et en fait une croustillante anecdote pour ses colocs.

Kana, Yûri et Nao sont aussi sincères que remplies de mauvaise foi et de préjugés, elles sont toutes un peu nous ou des gens que l’on a déjà côtoyés, et on s’attache follement à chacun d’elle ainsi qu’à leur complicité qui va grandissant.

L’autrice de Saturn Return et En proie au silence (entre autres, parus chez Akata) se fait souvent dans ses œuvres critique acerbe de la façon dont la société japonaise traite les femmes. Enfer et contre toutes ne fait pas exception. Par ses trois héroïnes que tout oppose excepté leur solitude, elle dresse autant de portraits de l’effet du patriarcat sur les femmes, l’image qu’elles ont d’elle-même et la façon dont elles traitent leurs congénères.

Jouissif d’amertume, drôle et plein de vérité, Enfer et contres toutes est le récit de trois femmes modernes qui mettent leur vie en commun. La série est déjà terminée au Japon en trois tomes et le tome 2, toujours traduit par Gaëlle Ruel, sortira le 21 novembre.