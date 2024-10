Cet ouvrage est l’histoire d’une BD qui est l’histoire d’un voyage 

Totalement séduit, il est immédiatement pénétré de l’absolue nécessité, pour lui, d’aller à la rencontre de ce peuple pour tenter de mieux comprendre cet art qu’il rapproche du sien : le dessin et la bande dessinée.

Mais ce n’est que 20 ans plus tard que se concrétisera ce voyage, après être rentré en France, avoir continué d’y exercer son métier passion, fait 1000 rencontres dont celle de Jean-Marc Troubs, avec lequel il organisera enfin cette incursion dans les hautes latitudes d’Amérique du Nord.

Récit d’un voyage

Ils partirent à la rencontre des peuples premiers dont les œuvres exposées au Musée d’Ottawa semblaient ne faire aucune allusion aux « monstruosités perpétrées par les colons sur ce peuple, l’enlèvement de leurs enfants pour les envoyer de force dans des pensionnats […] dans le but de les civiliser »...

Un voyage qui va les mener du Labrador au Nunavut où, malgré de multiples difficultés, ils iront au-devant de ces artistes/artisans qui, pour certains, ont acquis une reconnaissance internationale du fait de leur production artistique.

C’est leur histoire commune lors de ce voyage qu’Edmond Baudouin raconte dans ce livre, NUNAVUT (l’association) illustré de dessins commis par Jean Marc Troubs et lui-même. Un récit qui fait suite à la BD dans laquelle ils ont transcrit leur voyage au fur et à mesure de son déroulement (paru également chez L’Association dans la collection Estampes en 2023 sous le titre « Inuit » : une merveilleuse lecture également, d’ailleurs, et que je vous recommande aussi).

J’ai eu, moi aussi, la chance de découvrir, mais alors à Québec, les merveilles de l’art inuit dès 1979-80.

Les merveilles de l’art inuit

Le mot « merveille » n’est pas excessif tant ces objets, et notamment ces fabuleuses sculptures réalisées avec de la « pierre à savon » et représentant toute la palette des éléments de la vie de ces communautés (animaux, scènes de la vie quotidienne, etc....) peuvent être d’une puissance évocatrice phénoménale !

Et peuvent atteindre une valeur marchande non moins phénoménale ! Ce qui n’a toutefois rien de choquant, mais l’acheteur potentiel sans expertise aura avantage à être sérieusement accompagné pour séparer le bon grain de l’ivraie…

Edmond Baudouin ne manque pas de s’interroger à ce sujet : dans un « atelier d’artistes », alors que « trois vieilles et un vieux s’installent devant un métier à tisser » et s’activent à fabriquer des « tapisseries qui sortent de leurs mains redonn[a]nt au travail sa dignité », il ressent que « quelque chose ne va pas. Dans les réserves où sont entreposées les œuvres actuelles des artistes [... il] ne trouve que peu de dessins ou gravures qui [le] touchent ».

Il constate avec sévérité : « je suis là pour rencontrer des artistes qui n’existent plus ». Les merveilles exposées au musée de Québec ayant été produites entre 1950 et 1980, « beaucoup des artistes ont depuis disparu ».

La faute à qui, la faute à quoi ? À cet engouement international qui a explosé après la découverte de cet art du quotidien ? Alors que pour ces femmes et ces hommes « qui travaillent de leurs mains [...] les mots artiste et art n’existent pas dans leur langue, l’inuktitut » ?

À la misère qui les prend à la gorge quand « le commerce des peaux ne rapporte plus » ? À la seule réponse qu’ils sont en mesure de trouver à une situation insurmontable : « sculpter et dessiner ce qu’on attend d’eux » ? Alors que la terrible vérité ce sont « les suicides, la drogue, l’alcoolisme, les jeunes qui partent à la ville et meurent sur les trottoirs » ?

« Les traumatismes engendrés par le colonialisme ne seront jamais vengés » conclut-il. Ni gommés vraisemblablement !

Ce constat doit faire se retourner Jean Malaurie dans sa tombe, lui qui a certainement espéré que son immense Les derniers rois de Thulé (Plon) soit le point de départ d’une prise de conscience de l’importance de ces cultures et qui a tant œuvré pour leur reconnaissance et leur sauvegarde.

Même si Edmond Baudouin conclut : « notre chance dans le demain du monde se trouve dans les mondes que nous avons défaits », « pour résister à la mondialisation de la pensée »

Un livre qui dérange notre petit confort à courte vue.

Crédits photo : L’association