L’éclipse ou la gueule de bois solaire

Thom est un dessinateur québécois de grand talent qui, en seulement trois albums, a su imposer une écriture singulière aussi bien au niveau du dessin que de la narration. Il développe des histoires muettes qui jouent beaucoup sur la gestuelle des personnages et sur les mouvements dans ces images.

Ses planches sont autant de spectacles de pantomimes particulièrement réussis qui nous entraînent dans des histoires pleines d’humour et de poésie.

Le pouvoir du dessin

Il développe ainsi une écriture où les choses prennent vie par le pouvoir du dessin, comme si, touchées par la plume qui leur donne forme, elles se trouvaient mues d’une vie propre qui entraîne le récit dans des bifurcations inattendues : à l’image de ce soleil qui picole toute la nuit avec ces copines les planètes.

Les gags se succèdent, et ne jouent pas sur une forme d’efficacité maximale, mais plutôt de constance drolatique qui place la lecture à un niveau d’émerveillement et d’attention permanente. Le mutisme des planches n’engage en rien leur éloquence qui se fait principalement visuelle : désormais, le récit ne transite que par l’image et, corollairement, toute l’image est tendue vers son inscription dans la séquence, vers le plaisir d’engendrer du sens par la simple successivité des actions.

fable drôle ou une drôle de fable ?

Thom développe un dessin au noir et blanc très contrasté qui possède cette double qualité d’être extrêmement lisible et d’exercer une réelle séduction optique. Le trait est à la fois souple et tendu, les physionomies très bien posées et leur expressivité peut rappeler le dynamisme de certains dessins animés.

Tout est passé à travers un filtre mignon qui met à jour un univers plein de tendresse. Pourtant, rien n’est mièvre, la cruauté peut pointer le bout de son nez et l’histoire peut prendre de réels accents dramatiques comme en témoigne la conclusion, loufoque et très réussie, qui se termine pourtant par une scène émouvante qui nous prend au cœur.

Botanica Drama (aux édtions Pow Pow) est une fable drôle ou une drôle de fable, si agréable à lire qu’on se prend à tourner les pages à nouveau sitôt le livre refermé.