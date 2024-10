Les larmes rouges sur la façade

Anjir et Zal sont amants depuis l’enfance. Aimer à ce point est une traversée d’épreuves, parce qu’étant hommes l’un et l’autre, ils sont condamnés à la clandestinité, et traqués.

« En Iran, c’est un labyrinthe avec beaucoup de Minotaures. »

Anjir est entraîné, épuisé, par sa passion mélancolique. Texte perlé de sensualités fines. Oppressé de menaces diffuses de tout instant. La sexualité y est douloureuse, obsédante et irrépressible. Teintée d’espoir, de coups, de couleurs…

Une quête éclaboussée par la nausée et le chagrin, jonchée de serpents… Les figures de la mythologie sont autant de gués pour passer d’un état à l’autre… devenir femme comme Tirésias ? (traduction par Sarah Gurcel).