René Daumal : "On se disait seulement qu’il était déjà tard"

Ce grand rhétoriqueur dévoile un « véritable mode d’emploi de la parole » contre tous « les usages rhétoriques, techniques, philosophiques, algébriques, logistiques, journaliques, romaniques, artistiques et esthétchoum du langage ». Derrière un titre qui semble annoncer des échanges entre ivrognes se cache une odyssée à travers les illusions de notre monde.

« Ce qu’il y avait eu avant, on ne s’en souvenait plus. On se disait seulement qu’il était déjà tard. Savoir d’où chacun venait, en quel point du globe on était, ou si même c’était vraiment un globe (et en tout cas ce n’était pas un point), et le jour du mois de quelle année, tout cela nous dépassait. On ne soulève pas de telles questions quand on a soif. »

Expressions creuses et discours formatés, méfiez-vous. René Daumal scie les expressions vaines comme autant de barreaux à notre cellule. Il s’en prend aux Pwats, autrement dit les poètes, aux Sophes, aux Krittiks, ainsi qu’aux Scients. Son but dans cette plongée ? Une quête de la connaissance capable de remonter aux origines. Une langue commune qui ouvre la voie à une initiation inédite. Ce récit, mêlant la pataphysique de Jarry à la Divine Comédie de Dante, se déploie dans un flot continu de jeux de langage.

Suivez-le dans la Jérusalem contre-céleste : il vous entraînera, de page en page, du cercle de la soif aux paradis artificiels, jusqu’à retrouver « la lumière ordinaire du jour ».

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Entre 1922 et 1925, René Daumal (1908-1944) est étudiant au lycée de Reims, où il rencontre Roger Gilbert-Lecomte, Robert Meyrat et Roger Vaillant. Il se passionne pour le sanskrit et mène des expériences sur la conscience en phase de sommeil.

Avec ses amis, il fonde en 1928 la revue Le Grand Jeu. Grâce à Alexandre de Salzmann, il découvre l'enseignement de Gurdjieff. Après avoir publié le recueil de poèmes Contre-ciel en 1935, puis La Grande Beuverie en 1939, il se consacre à la traduction de textes hindous. Peu avant de mourir à 36 ans, il commence l’écriture du Mont analogue, qui sera publié à titre posthume en 1952.