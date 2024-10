Amélie de Bourbon Parme Prix Machiavel 2024  

La présidence du jury de la catégorie Roman était assurée par Alberto Toscano. Après délibération le samedi 29 septembre 2024, le jury composé de Hélène Monteforte-Langlois, Elisabeth Ribolla, Henri Petteni, Alain Ricci, Nathalie Fordelone, Maria Dulcetta-Vasselli, avec le président du Cercle Jean-Raphael Sessa et la secrétaire générale Valérie Massé, a attribué le Prix Machiavel à Amélie de Bourbon Parme pour son œuvre L’ambition, premier volume de sa trilogie Les trafiquants d’éternité, publié chez Gallimard.

Dans le roman lauréat, au cœur d'une Renaissance agitée, Alessandro Farnese évolue entre une papauté corrompue et les rivalités féroces des Borgia et des Médicis. Il relate l'histoire véridique de cet homme au destin exceptionnel. Dans la Rome du XVe siècle, Alessandro Farnese, un jeune aristocrate provincial initialement destiné à une carrière ecclésiastique, aspire à une vie de conquêtes militaires. Cependant, capturé et emprisonné au château Saint-Ange, il est contraint d'abandonner ses rêves de jeunesse.

Trouvant refuge à la cour de Laurent de Médicis, il s'appuie sur l'influence de sa sœur Giulia, la séduisante maîtresse du pape Rodrigo Borgia, pour retourner à Rome et s'affirmer au sein d'un clergé dépravé. Ce premier tome dépeint la jeunesse flamboyante d'un homme qui exploita à merveille l'effervescence humaniste, artistique et politique de son époque, une ambition qui le mènera au sommet de l'Église et laissera une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Europe.

Michel Fessler a reçu le Prix Béatrice Camandona pour son livre Le Sang des Miroirs aux éditions Télémaque, tandis qu'une mention Découverte du jury a été décernée à Antoine Caputo pour Il y a quelqu’un qui t’aime en France, édité par Les éditions du Panthéon.

Pour les nouvelles en langue française, sous la direction de Valérie Massé, les membres du jury, incluant Nicole di Persio, Marie-Antoinette Calderini, Antonino Angelo Dionisi, Philippe Ghirardi, Valérie Loi, André Lomuscio, et Alain Ricci, ont délibéré le samedi 21 septembre 2024.

Janine Malaval a été récompensée par le Prix Sénèque de la Nouvelle pour Le secret de Salai, et Jean-Michel Marche a reçu le Prix Claude Mannucci de la Nouvelle pour Le passage.

Alberto Toscano présentera également le Leonard d'Honneur du Cercle Leonardo da Vinci à une personnalité française ayant promu la culture ou ses racines italiennes au cours de sa carrière artistique et médiatique.

Pour la première fois, une mention spéciale a été attribuée à un jeune auteur de moins de 18 ans pour sa première publication. Alessia Boeri a remporté cette distinction pour son recueil de poésies écrit à 14 ans, évoquant ses racines italiennes et son rapport à l'Italie, publié en 2024 aux éditions du Panthéon. Les délibérations se sont tenues au Restaurant le Marco Polo à Noisy-le-Grand.

Crédits photo : Jebulon (CC0)