Art et textiles : 160 ans de patrimoine à Lyon

L’équipe du musée a réuni 84 experts de 11 pays et a sélectionné 160 trésors issus de ses collections parmi les plus connus, mais aussi des découvertes récentes.

L’ouvrage s’organise chronologiquement avec un choix d’œuvres emblématiques et exceptionnelles qui donnent un aperçu de la grande variété de leur origine géographique et de leur circulation entre différentes cultures : depuis l’Égypte pharaonique jusqu’à nos jours, allant de l’Orient à l’Occident, en passant par la ville de Lyon.

Tissus, tapis, tapisseries, costumes, décors intérieurs, pièces d’ébénisterie et d’orfèvrerie, … Dans cette perspective, un intérêt particulier est accordé à l’histoire matérielle des objets permettant de retracer leur vie depuis leur production jusqu’à leur usage ou leur transformation.

Florence Verney-Carron, présidente du Groupement d'Intérêt Public (GIP) musées des Tissus et des Arts décoratifs : « 160 ans après, comment commémorer le génie qui a présidé à la création du musée alors que celui-ci est fermé au public pour entamer sa mue ? Voilà la question qui nous a animés pour concevoir cet ouvrage qui n’est ni un guide des collections, ni une rétrospective, mais qui se veut une découverte des pièces les plus anciennes et les plus contemporaines, les plus remarquables et les plus rares des collections. »

Un patrimoine en évolution

Il y a 160 ans, institution pionnière en France, le musée d’Art et d’Industrie ouvrait ses portes à Lyon, avant de devenir, en 1891, le musée historique des Tissus, puis d’être complété, en 1925, par un second musée, dédié aux arts décoratifs.

Menacé un temps de fermeture, c’est, aujourd’hui, la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui œuvre pour rendre à ce patrimoine d’exception sa juste place, l’ouvrir au plus grand nombre, tout en le maintenant au cœur de la presqu’île de Lyon dans un cadre historique prestigieux.

Après avoir achevé celui des arts décoratifs et graphiques (plus de 27.000 œuvres) en 2021, l’équipe scientifique a initié depuis février 2023, celui de la plus inestimable collection textile au monde (plus de 800 000 pièces textiles, d’ameublement, de mode et d’échantillons). Cette opération de grande ampleur est menée dans des réserves externalisées temporaires proches de Lyon.

TUNIQUE Égypte, vers 2150 av. J.-C. Toile

plissée, lin H. 114 cm ; l. 126 cm Inv. MT 46841.

Musée des Tissus et des Arts décoratifs.

Parallèlement, un récolement des pièces collectées depuis le XIXe siècle (pièce à pièce dans les réserves) permet de comparer les informations de l’inventaire et de vérifier sur place les dimensions de l’œuvre, son état du bien et son emplacement.

Des prises de vues documentaires sont également réalisées. Le tout alimente la base de données et à terme la mise en ligne des collections à la disposition des chercheurs, des universitaires et du public.

Paravent à douze feuilles à décor de scènes

de chasse dans un paysage Chine, XVIIe siècle Bois.

Musée des Tissus et des Arts décoratifs.

Dans le cadre de sa mission de préservation des collections, l’équipe fait régulièrement intervenir des restaurateurs pour la collection des arts décoratifs. Ces professionnels opèrent selon les normes définies pour les musées de France : réversibilité, documentation, respect de l’intégrité de l’œuvre…

Pour les textiles, le musée bénéficie depuis 1989 en interne d’un atelier de restauration avec deux restauratrices à temps plein qui assure le montage des pièces en prévision des expositions et la restauration des pièces sélectionnées pour des projets : publications, prêts et préparation du futur parcours des collections.

Crédits photo : le musée des Tissus et des Arts décoratifs