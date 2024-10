Suivez moi jeune homme... Une exposition au musée de l'Image

Des caricatures populaires sur les excès de la crinoline aux affiches publicitaires séduisantes, en passant par les portraits photographiques d’inconnues élégantes, cette exposition interroge l’image de la femme au quotidien, qu'elle soit réelle ou idéalisée. La mode, avec ses constantes évolutions, n’a qu’un objectif : captiver.

La mode au féminin

À chaque période, le vêtement féminin dépasse le simple style. Il révèle un état d’esprit, reflète les transformations sociales et les évolutions des mœurs. La mode féminine est le miroir du statut des femmes, et de la place qui leur est assignée dans une société dominée par les hommes. Apparue dès la Renaissance, la gravure de mode devient incontournable avec l'émergence des premières revues spécialisées à la fin de l'Ancien Régime.

Plusieurs éléments contribueront dans les décennies suivantes à populariser la mode. Si l’attrait pour l’élégance n’est pas nouveau, l’ascension de la bourgeoisie, l’industrialisation textile, l’apparition des grands magasins et le succès croissant de la presse spécialisée vont transformer les habitudes.

Les médias comme vecteur

Ces phénomènes, à la fois témoins et moteurs de ces changements, favorisent la démocratisation de la mode. Du Second Empire aux années 1930, les magazines de mode se multiplient. Certains disparaissent rapidement, tandis que d’autres deviennent emblématiques comme La Mode illustrée ou Le Petit Écho de la mode. Vers 1900, on compte plus de cent titres, contre une quarantaine au milieu du XIXe siècle, signe d’un engouement certain.

Les gravures qui accompagnent ces publications illustrent l’évolution des styles. Elles montrent comment la silhouette féminine oscille entre liberté et contrainte. La presse joue alors un rôle clé dans la diffusion des créations des grandes maisons de couture, faisant de Paris la capitale du raffinement. Gravures et photographies visent à séduire un public, qu’il soit client potentiel ou simplement amateur de mode.

Cette exposition, fermée prématurément en 2020 en raison de la pandémie, revient à Épinal dans une version enrichie. Préparée par Christelle Rochette, commissaire et directrice du musée, elle sera à découvrir dès le 9 novembre.

Crédits photo : Musée de l'Image