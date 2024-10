Un film Netflix, coproduit par les Obama, revisite Orgueil et Préjugés

L'argent, le statut social, les relations amoureuses ou le mariage, voici quelques-uns des thèmes abordés par Orgueil et Préjugés (paru en 1813 dans sa version originale), une des pierres angulaires de la littérature britannique. Le rapprochement d'Elizabeth Bennet et Mr Darcy a fasciné des millions de lecteurs et lectrices, et ce succès ne s'est toujours pas démenti.

En 2018, Ibi Zoboi propose donc un « remix » de cette œuvre entrée dans le domaine public, avec comme protagonistes Zuri Benitez, jeune habitante du quartier de Bushwick, à New York, qui doit faire face à la précarité mais peut compter sur la solidarité du voisinage. Quand un certain Darius Darcy et sa famille aisée emménagent, elle y voit un nouveau signe de la gentrification en cours... Mais cette première analyse sera bientôt battue en brèche.

Quelques années après sa parution, l'ouvrage a donc attiré l'attention de producteurs, et non des moindres, puisque le couple Obama, via sa société de production Higher Ground, s'est emparé des droits d'adaptation du titre. À ses côtés, une autre boîte de production, Alloy Entertainment.

Le long-métrage à venir sera diffusé sur Netflix, en vertu du contrat de collaboration signé avec Higher Ground.

La scénariste Karen Joseph Adcock, qui a déjà œuvré sur les séries The Bear, Atlanta et How I Met Your Father, est déjà au travail pour adapter le roman, resté inédit en France à ce jour.

Aucune date de diffusion n'a été communiquée à ce jour pour l'adaptation de Pride.

Deadline relève qu'une autre adaptation, en série cette fois, d'Orgueil et Préjugés serait en préparation pour la plateforme de diffusion en continu. Elle serait pour sa part scénarisée par l'autrice et journaliste britannique Dolly Alderton, sans plus de précisions.

Photographie : Ibi Zoboi