L’exposition L’Intime, de la chambre aux réseaux sociaux se tient au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu’au 30 mars 2025 et propose une exploration de l’évolution de cette notion du XVIIIe siècle à nos jours à travers 470 œuvres.

Celles-ci incluent des peintures, des photographies, ainsi que des objets du quotidien et du design, qui illustrent les transformations des espaces domestiques, tels que la chambre, la salle de bain ou encore les objets liés à la beauté et à la sexualité. Des éléments comme les lits en fer forgé du XIXe siècle, les toilettes, ou encore les sex-toys témoignent de ces changements.

L’exposition et ce superbe livre, publié en partenariat avec le musée et les éditions Gallimard, mettent en lumière la manière dont les frontières entre privé et public sont devenues plus floues, une tendance accentuée par l’essor des technologies numériques et les nouveaux outils de communication.

Ces évolutions soulèvent de nombreuses questions : l’intime est-il encore un refuge ou devient-il une pression dans une société de plus en plus narcissique ?

Face aux crises globales comme la pandémie ou le dérèglement climatique, l'intime semble devenir une sorte d’échappatoire. Enfin, l’exposition interroge la place de la sexualité et la surexposition du corps.

Pour la première fois, historiens, historiens de l’art et sociologues s’allient pour rendre compte d’une histoire matérielle de l’intimité.