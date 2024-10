Une 8e édition pour BD6Né, festival de BD et de cinéma

Le festival BD6Né vous donne rendez-vous le dimanche 25 octobre au Hasard Ludique - 128 avenue de St Ouen, dans le 18e arrondissement de Paris, pour (re)découvrir des auteurs, échanger et assister à des performances artistiques, en entrée libre.

Le programme de la journée :

De 12h à 19h, au village BD, les visiteurs pourront explorer divers stands d'auteurs issus de maisons d'édition indépendantes. Parmi eux, on retrouvera les éditions The Hoochie Coochie, l'École CESAN, l'Atelier BD54, ainsi que les collectifs ComicVerse, Kronik, Coït Dadaïste, et les Discosaures. Seront également présents les auteurs Shyle Zalewski, Kevin Kapalsky, Robin Le Jean, Elie Vigneron, entre autres.

Une exposition inédite de Pochep, centrée sur le cinéma, sera aussi proposée.

De 17h à 18h30, une table ronde autour de la question : Comment les auteurs sont-ils aujourd'hui impactés par l'intelligence artificielle ?

Pour essayer d'y répondre quatre professionnels seront présents : Pascal Chind, réalisateur et auteur de la BD Bunkerville, à l'initiative de Fabrication Humaine, label garantissant l'origine humaine de l'œuvre ; Jean-Patrice Glafkidès, IT & Pedagogic Innovation, PhD Artificial Intelligence ; Alban Ravassard, auteur-réalisateur, fondateur de la Fédération des Associations des Métiers du Scénario (FAMS), et Stéphane Esse, concept artist, illustrateur, storyboarder et réalisateur.

Une soirée haute en couleur :

De 19h à 20h, le festival propose une projection des courts-métrages sélectionnés pour cette 8e édition. Un jury composé d'étudiants de l'école CESAN décernera un prix spécial et le public sera également invité à voter pour son court métrage préféré.

Pour finir, de 20h30 à 21h30 : le concert dessiné. Une prestation qui permet de réunir deux artistes, deux univers, lors d'une performance artistique inédite. Cette année, le crayon de Masha Moran accompagnera la guitare folk de Norman Would, pour clôturer en beauté cette 8e édition.

L'année dernière, le Grand Prix du jury et le Prix du public avaient été décernés à Alberto Vázquez pour Homeless Home (15 minutes 23 secondes - 2020 - Autour de Minuit). Le prix du jury étudiant et la mention spéciale du jury pro ont récompensé Jean-Charles Mbotti Malolo pour Make it Soul (15 minutes - 2019 - Kazak Productions).

Les lauréats du Prix 7BD sont Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain, Benoît de Geyer d'Orth, Pei-Hsuan Lin, Anne-Lise Kubiak pour Gunpowder (5 minutes 30 - 2019 - Supinfocom Rubika).