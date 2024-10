Tapi dans l'ombre, un texte perdu de Bram Stoker retrouvé par un lecteur

Avec Dracula, Bram Stoker a signé un ouvrage culte du genre fantastique, à tel point qu'il influence encore des œuvres, plus d'un siècle après sa parution, en 1897. Mais le titre a aussi occulté une bonne partie des autres créations de l'écrivain irlandais, du fait de son succès et de sa postérité.

Paul Murray, biographe de Bram Stoker et spécialiste de ses écrits, en sait quelque chose : lui-même a redécouvert trois récits perdus de l'auteur. Ce dernier a signé trois recueils de nouvelles, mais aussi des textes courts, publiés individuellement, çà et là : une quinzaine ont été identifiés, mais il pourrait y en avoir bien plus dans la nature, en réalité.

Brian Cleary en a fait l'expérience récente, alors qu'il consultait des ouvrages et des journaux de l'époque de Stoker au sein de la Bibliothèque nationale irlandaise. Dans un exemplaire du Dublin Daily Express de l'année 1891, il repère une publicité pour un texte, intitulé Gibbett Hill et signé par un certain Bram Stoker.

Lui-même intéressé par l'œuvre de Stoker, le chercheur amateur n'avait jamais eu vent de Gibbett Hill, et une recherche sur internet lui confirme qu'il n'est définitivement pas le seul dans ce cas. « On ne la trouvait ni dans Google, ni au sein des bibliographies », s'étonne-t-il encore auprès du Guardian. Il pousse alors ses recherches, et retrouve le supplément du journal où est imprimée la nouvelle.

« C'était un récit perdu », souligne-t-il, « et je pense que personne n'était au courant de son existence ».

Aux origines de Dracula

Gibbet Hill emprunte son titre à une colline, située dans le Surrey, comté de du sud-est de l'Angleterre, ornée d'un mémorial pour un marin inconnu, assassiné par trois hommes, le 24 septembre 1786. Outre le texte de Stoker, Gibbet Hill fut immortalisé dans un autre récit littéraire, Nicholas Nickleby, le roman de Charles Dickens paru en 1839.

Dans la nouvelle de Bram Stoker, le narrateur croise trois enfants sur Gibbet Hill, avant de s'assoupir. Quand il se réveille, un serpent, visiblement contrôlé par les bambins, passe à ses pieds, et il devient bientôt une cible de choix...

Le récit fantastique a vraisemblablement été écrit et publié pour la première fois l'année précédente et représente, aux yeux de Paul Murray, un jalon important dans le parcours de Stoker vers Dracula. « C'est l'année où il a commencé à travailler sur Dracula », souligne le spécialiste, qui rappelle que ce récit cultissime « ne vient pas de nulle part ».



Bram Stoker aurait commencé ses recherches dès les années 1870, et certains de ses textes constituent des pièces du puzzle Dracula, dont Gibbet Hill. Dans ce texte, Paul Murray a ainsi retrouvé un antagoniste incarné par trois personnages, et quelques expressions, notamment les « yeux flamboyants et pervers » (« blazed with an unholy light », traduction d'Ève et Lucie Paul-Margueritte), qui, dans la nouvelle, « brillaient d'une sombre lueur perverse » (« gleamed with a dark unholy light »).

À l'occasion du Bram Stoker Festival, la Rotunda Foundation collabore avec le conseil municipal de Dublin pour proposer une nouvelle édition de Gibbet Hill, préfacée par Brian Cleary, Paul Murray et l'auteur irlandais Roddy Doyle, mais aussi illustrée par Paul McKinley. Les sommes récoltées iront au Fonds Charlotte Stoker, nommé d'après la mère de Bram Stoker, pour financer la recherche sur la surdité congénitale.

Photographie : Bram Stoker, vers 1906 (domaine public)