Revoir Comanche : une dernière cigarette, un premier ciné...

Cataclope, cataclope, cataclope… (p. 51)

Certes, ne pas fumer ne rend pas immortel. Reste que fumer tue. « Tache-de-Lune est un ancien ami cheyenne, que Vivienne rencontre. Red et lui se sont connus au ranch de Comanche. Ici, il symbolise tout le discours destructeur des États-Unis. Mais je dois revenir d’abord sur les clichés d’Edward Curtis avant. »

Au début du XXe siècle, ce photographe ethnologue américain va à la rencontre des Amérindiens, pour les immortaliser. « Ses photos sont absolument sublimes, mais totalement mises en scène : il demande aux Indiens de porter des costumes traditionnels, d’avoir leur coiffe de plumes sur la tête. Rien de tout cela n’est vrai. C’est ce que Tache-de-Lune garde à l’esprit : leur monde est révolu. »

La médecine de l’époque lui a trouvé « un truc moche aux poumons », selon ses propres termes. Mais personne ne fait encore le lien entre la cigarette et le cancer du poumon. Un médecin allemand en 1929 avait bien corrélé le tabagisme à cette maladie, mais les travaux de Fritz Lickint n’avaient pas traversé l’Atlantique.

« Qu’y a-t-il de plus terrible qu’un homme qui se sait malade, sans comprendre l’origine de sa maladie — alors que c’est pour nous évident désormais — et continue de cloper ? Et surtout, en utilisant une marque que des Blancs ont commercialisée, avec une tête d’Indien dessus. » Comme cette autre marque qui s’était servie d’un cow-boy…

Les deux hommes, durant cette séquence, dévoilent toute la mélancolie joyeuse qui sous-tend l’album, poursuit Romain Renard.

« Tous deux, installé sur le perron de la bâtisse, évoquent le temps passé – comme ce repas qu’ils ont mangé, auparavant préparé avec du bison, un animal que la fille de Tache-de-Lune n’a jamais connu. Émotionnellement, ils sont tout aussi handicapés l’un que l’autre, incapable de dépasser les codes masculins de leur jeunesse. On assiste pourtant à une déclaration d’amour fraternel, mais avec tellement de pudeur. »

Deux hommes dépassés par les événements, résignés à accepter que le monde change, pris dans une forme d’ivresse d’un malheur annoncé, qu’ils ne verront pas. Leur monde fut beau. Celui qui s’en vient ne les prend déjà plus en compte. « C’est aussi toute l’importance de la mémoire, de l’Histoire et du travail de Vivienne : raconter le passé est une mission importante. Pour ne pas oublier, pour ne pas répéter les erreurs, pour aider à comprendre… »

“C’était la dernièr' séance” (P. 81)

Vivienne est une femme résolument moderne, vivant dans son époque. Avec le dinosaure qu’elle se traîne, rien n’est simple. Tous deux auront quelques étapes à passer pour s’apprivoiser — la bibliothécaire femme enceinte et le vieil ours. « La bascule intervient quand soudainement Red décidera de devenir utile — je vous laisse découvrir cette scène. À ce moment, il devient à son tour preux chevalier et de cet instant, leur relation s’équilibre, au point qu’ils parviennent à se confier l’un à l’autre sans retenue. »

La bibliothécaire a pour mission de donner accès à l’information. Conclusion, alors que Red parcourt la presse, elle lui jette un album de comics — mais le bonhomme n’est guère convaincu par les histoires dessinées de cow-boys. « Elle tente alors avec un autre médium : le cinéma. Elle l’emmène, presque malgré lui, sacré ronchon, voir son premier film : il ignore tout du cinéma et découvre alors The Big Trail, un film où John Wayne est dans son premier grand rôle principal — qui était presque considéré comme un documentaire sur l’histoire du Far West quand il est sorti. »

S’il accepte en traînant des bottes, devant l’écran, Red est tout bonnement fasciné. « C’est la confrontation entre le mythe projeté et sa propre expérience. Il se prend en pleine tête les images. Et, comme un enfant, en redemande. »

De fait, plus rien ne sera comme avant, c’est acté. Les légendes du Far West s’écriront, les gentils colonisateurs et les méchants Indiens. « Sur la planche précédente, il regarde avec un peu de mépris la bande dessinée mettant en scène cette époque. Changer ce qu’il a vécu en fiction, et que cette fiction, loin des horreurs auxquelles il a même participé, lui semble incongru dans des œuvres pour enfants. »

Et d'ajouter : « Et dans le même temps, le support ne paraît pas sérieux, donc ne mérite pas d’attention. Le cinéma, en revanche, apporte le mouvement, la reconstruction des décors : tout cela devient hautement réel, s’y projeter plus simple. » John Wayne contre Red Dust, un duel de haut niveau.