Prière d'admirer : Les Très Riches Heures du duc de Berry exposées

Tout au long de cette année 2024, le musée Condé, abrité au sein du Château de Chantilly, a mené une vaste entreprise de restauration d'un des manuscrits les plus prestigieux au monde, Les Très Riches Heures du duc de Berry.

Ce livre de prières a été commandé vers 1411 par le duc Jean Ier de Berry aux frères Paul, Jean et Herman de Limbourg, lesquels avaient déjà réalisé pour lui Les Belles Heures du duc de Berry. Mais cette nouvelle œuvre prend un tour plus funeste : en 1416, les trois frères meurent, emportés par l'épidémie de peste qui court alors. Jean de Berry décède également, la même année.

Plusieurs enlumineurs se succèdent alors pour poursuivre et terminer le précieux manuscrit, dont Barthélémy d’Eyck et Jean Colombe. En 1485, enfin, l'œuvre est terminée et remise à Charles Ier de Savoie. Acheté par le duc d'Aumale en 1856, il reste conservé au Château de Chantilly, conformément aux vœux du légataire.

Réalisé sur vélin, avec l'utilisation de détrempe, d'or, d'argent et d'encre, ce manuscrit est protégé par une couverture en maroquin rouge datant du XVIIIe siècle. Malgré le soin accordé à sa conservation, il avait subi les effets du temps : marques brunes et ruptures sur le premier cahier devenu fragile, couture affaiblie, dommages sur des zones de peinture, des défaillances et craquelures dans les lettres et des éraflures sur sa couverture...

L'occasion d'une exposition

Du 7 juin au 5 octobre 2025, cette restauration constitue un joyeux prétexte pour présenter plus largement le manuscrit et sa confection au public.

À cette occasion, le musée Condé offrira une perspective unique, en réunissant en un même lieu tous les livres d'heures de Jean de Berry, grâce aux prêts de plusieurs institutions internationales. Parmi celles-ci, le Metropolitan Museum of Art, la Bibliothèque nationale d'Autriche, la Bibliothèque Royale de Belgique, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Bibliothèque de Genève ou encore la Free Library of Philadelphia.

Pour la première et sans doute dernière fois, les premiers feuillets du manuscrit, déreliés, seront présentés ainsi au public. Les pages du calendrier, qui figurent parmi les plus connus de ce manuscrit culte, seront aussi montrées côte à côte, offrant un panorama sans précédent.

L'exposition s'arrêtera aussi sur la personne de Jean de Berry, sur les influences et sur la postérité des Très Riches Heures du duc de Berry.

Plus d'informations à cette adresse.

Photographie : deux pages des Très Riches Heures du duc de Berry (L'Homme anatomique ou L'Homme zodiacal et Le Couronnement de la Vierge, Frères de Limbourg, 1402-1416, domaine public)