Indio de Cesare Battisti : aux origines du Brésil

Cesare Battisti (oui, « LE » Cesare Battisti, il n’y en a qu’un, celui des Années de plomb italiennes) fut aussi écrivain.

Au cours de sa longue cavale pour échapper à l’extradition vers l’Italie, il passe plusieurs années au Brésil : c’est là-bas que prend place Indio, un roman original qui se démarque des polars habituels de cet auteur sulfureux devenu écrivain voyageur.

Un bouquin étrange, inclassable, quelque part entre histoire à énigme et roman d’aventures.

Le Gringo arrive à Cananéia (au sud de São Paulo) pour l’enterrement d’un ami qu’il a finalement peu connu : Indio Fernandes Pessoa, qui serait mort noyé dans un accident de plongée. Que cherchait Indio ? Un trésor englouti ?

Le pêcheur Preto connaissait bien Indio, mais il meurt également, et lui c’est clairement un assassinat.

Le Gringo hérite d’un tas de paperasse abandonné par Indio : il était sur les traces des premiers explorateurs européens, Barberousse et le Bacharel, débarqués bien avant les soutanes de l’histoire officielle de l’Église et des couronnes catholiques. Mais est-ce qu’aujourd’hui on assassine encore pour de vieilles légendes ?

À la faveur des manuscrits laissés par Indio, quelques chapitres nous envoient promener dans un XVe siècle qui serait celui d’un Aguirre avant que la colère de Dieu ne s’abattent sur les Indiens, « bien avant que vos prêtres plantent leurs croix sur nos terres et leurs épieux dans nos poitrines ».

Il y a là le Gringo : on ne connaîtra pas son nom, peut-être s’appelle-t-il Battisti, c’est lui qui vient à Cananéia poser ses questions de gringo à toute une galerie de personnages aussi excentriques que baroques, chacun plus singulier que le précédent.

« [...] Tu vis à côté de la plaque. Tu ne te demandes pas pourquoi cet Indio vient justement te chercher avant de venir crever ici ; ensuite, tu débarques après des années et te promènes dans Cananéia comme un touriste quelconque. Tout en posant des questions qui tuent. »

Indio Fernandes Pessoa : un personnage mystérieux, tout à la fois artiste, cycliste et plongeur ; c’est après lui que court le Gringo pour éclaircir les circonstances de sa noyade.

Baiano, le Bahianais : un ami commun, un Nordestino, c’est lui qui hébergeait Indio. Preto : un pêcheur qui connaissait Indio, mais qui disparaît peu après lui. Taio : une mystérieuse jeune femme guarani.

Et puis surtout, le fameux Mestre Cosme Fernandes dit le Bacharel, qui débarqua en ces lieux vers 1494 avec son ami le navigateur Hayreddin Barberousse : quand « le savoir d’un scientifique juif portugais rencontre l’ambition d’un amiral aventurier ottoman ».

Dès les premières pages, dans ce village de Cananéia perdu dans les lagunes de l’Atlantique, au sud de São Paulo, Battisti arrive à nous envelopper d’une langueur tropicale, paisible et nonchalante, dans une ambiance de bout du monde, une escale de fin de voyage à la Kerouac.

Ici on prend tout son temps, on ne répond pas souvent aux questions, ou alors peut-être plus tard, quelques pages plus loin.

Le village, surnommé Kilomètre zéro, est considéré comme le point de départ de la colonisation brésilienne, car c’est là que les premiers Européens auraient débarqué.

Et puis, au détour d’un chapitre, le récit s’empare de vraies-fausses légendes pour devenir roman d’aventures et nous conter celles du fameux Bacharel et de l’amiral Barberousse qui auraient donc débarqué ici bien avant les conquistadors et les évangélistes des églises et des couronnes catholiques : « le savoir d’un scientifique juif portugais » et « l’ambition d’un amiral aventurier ottoman » auraient de quoi bouleverser l’histoire officielle.

Mais « on ne tue pas un homme parce qu’il prétend réécrire l’histoire de la conquête du Brésil. Tu ne penses pas ? »

Ainsi ira le roman, entre aventures historiques (celles de Bacharel et de Barberousse), intrigue à énigme (les morts d’Indio et de Preto) et divagations au bord de la lagune (Gringo, Baiano, Taio et d’autres).

Curieusement, cette sauce improbable réussit à prendre et s’avère goûteuse : le cuistot n’est pas manchot et la magie du lieu doit y être aussi pour quelque chose.