Délivrées : Littérature et cinéma pour la 3e édition du salon des livres féministes

Les temps forts de l’édition 2024 se distinguent par une série de rencontres et de masterclasses passionnantes. Le juge Edouard Durand, ancien co-président de la CIVIISE, et l’actrice Judith Godrèche participeront à un échange dans le cadre du #Metoocinema. Laure Adler animera une masterclass pour partager son parcours et discuter de son dernier ouvrage, La voix des femmes (Grasset).

Du côté du #Meetoosport, les témoignages poignants de Paoline Ekambi, ancienne joueuse de basket-ball, et Liliane Trevisan autour de Ma promesse en héritage (Amphora), ainsi que celui d’Angélique Cauchy, joueuse de tennis et auteure de Si un jour quelqu’un te fait du mal (Stock), seront mis en avant.

Morgane Giuliani évoquera quant à elle la figure de Taylor Swift à travers son livre Taylor Alison Swift : La rebelle devenue icône (Talent Éditions), tandis que Bénédicte Delmas présentera son premier roman Jeanne, la rebelle de Dieu. Enfin, Eva Darlan animera une masterclass durant laquelle elle reviendra sur sa carrière et ses expériences littéraires.

La programmation cinéma de cette année, organisée par Délivrées !, offrira comme toujours une sélection riche et variée de films et documentaires. Parmi les œuvres présentées, on retrouvera Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune d'Anna Salzberg, un documentaire révélateur, ainsi que Béziers, l’envers du décor réalisé par Daniel Kupferstein et Marc Plocki, qui explore une facette peu connue de cette ville.

Judith Godrèche proposera Moi aussi, tandis qu’Anne Gouerou présentera Aux urnes universelles. Le documentaire On nous appelait les beurettes de Bouchera Azzouz portera un regard sociétal percutant, alors que Bénédicte Delmas dévoilera Elles ... Les filles du Plessis. Enfin, Guerrière de la paix d’Hanna Assouline clôturera cette sélection en mettant en avant des figures féminines de la résistance.

Délivrées !, Halle des Blancs Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris : entrée libre et gratuite, du 8 au 11 novembre. Créé en 2022, le salon est un rendez-vous annuel autour de la création littéraire et de l'écriture de livres féministes qui accueille des auteurs et autrices à la rencontre de leurs lecteurs et lectrices. À chaque édition, Délivrées ! accueille plus de 2000 visiteurs à Paris.