Masahisa Fukase, le Japonais virtuose de la photographie

Dans un Japon occupé par l’armée américaine, les jeunes souhaitent avoir accès à la modernité et rompre avec les valeurs des aînés. La génération des parents vivent dans l’humiliation de la défaite et dans le respect des traditions., l’habitat manque de confort, le pays est en pleine reconstruction, c’est un vent nouveau qui souffle sur le pays dont l’art s’empare.

Né en 1934 d’un père photographe, Masahisa Fukase est élevé dans l’objectif de reprendre l’atelier de son père qui le tient également de son beau-père. Envoyé faire des études à Tokyo, il va rapidement rompre avec sa famille et la rigidité de la photo pour s’émanciper, collabore avec des collectifs d’artistes alternatifs, devient directeur des éditions Kawade. Une œuvre intimiste dans laquelle il fait participer sa famille et sa femme Yoko.

Celle-ci le quittera et Masahisa Fukase entre dans une période sombre, il est victime d’une chute à la sortie d’un bar en 1992 et restera pendant 20 ans en soins intensifs., Yoko viendra le voir chaque jour jusqu’à la fin. Un biopic sortira en 2025, réalisé par Mark Gill.

Céramiste, traductrice, journaliste, Sophie Gallé-Soas a vécu au Japon au début des années 90, elle a imaginé cette biographie à la suite de ses observations de l’œuvre du photographe. Agrémenté de photos de Masahisa Fukase, ce roman permet une approche personnelle de son œuvre.

Christian Dorsan : Qu’est-ce qui vous a séduit dans le personnage de Masahisa Fukase ?

Sophie Gallé-Soas : Sa sensibilité à fleur de peau. La liberté et la détermination dont il a su faire preuve dans son parcours, tout en restant profondément attaché à son histoire familiale et à ses parents. Son caractère solaire et obscur. Son regard tendre et son esprit facétieux.

Il dépoussière la photo traditionnelle, d’après vous quelle a été la période la plus novatrice ?

Sophie Gallé-Soas : Masahisa Fukase, comme d’autres grands photographes de sa génération, témoigne de l’évolution des mœurs et de la transformation de la société japonaise dans les années 1960. Par ailleurs, il crée des images à partir de son expérience personnelle et de sa vie intime, en s’intéressant à lui-même, autant — voire plus — qu’aux autres.

C’est le style « Shi-Shashin », pratiqué aussi par le photographe Nobuyoshi Araki. Les périodes les plus novatrices correspondent sans doute aux périodes les plus sombres qu’il a vécues. Il utilise la surimpression, retravaille ses photos, écrit, peint dessus et même les perfore. Il utilise un polaroïd géant, expérimente l’égoportrait à outrance avant l’heure. À la fin de sa vie, il semble davantage intéressé par la performance que par la qualité de ses photos.

Comment avez-vous accès aux archives ?

Sophie Gallé-Soas : Les archives disponibles, ce sont les livres de photos qui ont été publiés, et dont j’ai pu faire l’acquisition. J’ai aussi pris contact avec Tomo Kosuga qui est le directeur des Archives Masahisa Fukase. J’ai eu la chance de rencontrer en mars dernier, à Tokyo, Michitaka Ota, fondateur des éditions Sokyusha et éditeur en 1986 de Karasu (Ravens), recueil des fameuses photos de corbeaux prises par Masahisa Fukase, et considéré comme l’un des livres majeurs de l’histoire de la photographie.

Échanger longuement avec une personne qui a connu et côtoyé Fukase était essentiel pour moi, afin de compléter l’idée que je me faisais de l’homme et du photographe. J’ai pu voir la très belle exposition qui a eu lieu à la Sai Gallery à Tokyo au printemps dernier et manipuler (avec des gants blancs !) un grand nombre de tirages d’origine. Un moment très émouvant...

Quelle est la part du roman et de la biographie ?

Sophie Gallé-Soas : Je n’ai jamais eu l’intention de réinventer la vie de Masahisa Fukase. Donc, tous les faits sont vrais. Je me suis fondée sur les notes qu’a laissées Fukase, notamment sur sa jeunesse, et sur les textes qui accompagnent les livres de photos. La part du roman réside dans ce dialogue avec le corbeau — qui parfois se confond avec la figure du père — et dans l’interprétation très personnelle que je fais de ses photos.

C’est là que j’ai puisé mon inspiration, puisque sa vie fait totalement corps avec son œuvre. Dans Mon Père, Orhan Pamuk parle de l’écrivain : cet « homme qui s’enferme dans une chambre, s’exprime par le moyen du papier et d’un stylo », et découvre la seconde personne cachée qui vit en lui et secrète une « seconde vie ».

Fukase s’est enfermé une partie de sa vie dans une chambre noire pour révéler ses photos et traduire en images, sur du papier, « ce regard intérieur » et « ses propres blessures » dont parle si bien Orhan Pamuk. J’ai voulu mettre des mots sur l’œuvre photographique de Masahisa Fukase qui est pour moi très littéraire.

Vous êtes également céramiste, donc artiste, pouvez-vous nous dire si c’est votre vie personnelle qui influence vos créations ou si ce sont vos créations qui modifient votre vision de votre environnement ?

Sophie Gallé-Soas : Je me considère plutôt comme une artisane, car je ne fais que des bols, des assiettes, des ustensiles en grès. J’ai commencé à m’intéresser à la céramique au Mexique où j’ai vécu pendant deux ans.

Là-bas, chaque village a développé un style de poterie décorative ou utilitaire, mode d’expression d’une richesse inouïe. Vivre au Japon, près de la ville de potiers de Kasama (Ibaraki) a été une révélation, car dans ce pays la conception d’objets céramique relève de la philosophie et nous ramène constamment à ce que nous sommes des êtres imparfaits, pleins de fêlures, mais sur lesquels on peut poser un regard tendre. La poterie nous ramène à l’essentiel et au monde sensible, et nous console, parfois...

Crédits photos © Masahisa Fukase