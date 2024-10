Les prix littéraires, un véritable levier pour les ventes

L'étude commandée par la BTLF et réalisée par une chercheuse de HEC Montréal, Chloé Vanasse, examine l'impact des prix littéraires sur les ventes au Québec et au Canada, en utilisant les données de Gaspard sur une période allant d'octobre 2013 à janvier 2022.

L'objectif principal était de mesurer statistiquement l'effet des prix littéraires sur les ventes de livres, tant au détail qu'auprès des collectivités. Pour cela, un échantillon de 534 titres, comprenant des lauréats et des finalistes de 30 prix littéraires, a été analysé.

L'approche a non seulement permis de consolider les observations déjà existantes, mais elle a aussi élaboré un modèle statistique inédit. Celui-ci met en lumière les effets des prix littéraires non seulement sur les lauréats, mais aussi sur les finalistes.

En croisant les données de ventes avec les distinctions reçues, cette recherche offre une perspective nouvelle sur les répercussions commerciales des prix dans l'industrie du livre.

Les résultats démontrent que les prix littéraires influencent positivement les ventes, notamment pour les lauréats. Les ventes de ces derniers augmentent de 229 % au détail et de 104 % auprès des collectivités. En revanche, les finalistes ne bénéficient que d'une légère augmentation des ventes au détail (+20 %) et subissent une baisse des ventes aux collectivités (-19 %).

La popularité et le prestige des prix influencent également les ventes. Les prix les plus prestigieux génèrent une augmentation plus marquée des ventes au détail (+180 %), alors que les prix moins prestigieux semblent avoir un impact plus fort sur les ventes aux collectivités. De plus, les livres publiés par des éditeurs locaux voient leurs ventes progresser de manière significative après l'obtention d'un prix, avec des hausses de 269 % au détail et 247 % auprès des collectivités.

L'étude souligne également que l'obtention d'un prix littéraire tend à réduire l'importance du pouvoir de marque de l'éditeur, surtout pour les lauréats. Ce sont souvent les éditeurs avec un plus petit catalogue qui bénéficient le plus d'une récompense littéraire.

Enfin, les prix littéraires ont un effet similaire sur les titres récents et plus anciens, avec une augmentation des ventes de plus de 160 % pour les deux catégories, bien que les ventes aux collectivités enregistrent une hausse plus modeste (+92 %). Ainsi, si les prix littéraires sont souvent perçus comme un gage de reconnaissance dans le milieu littéraire, les résultats confortent bien leur importance en tant que leviers de ventes, particulièrement pour les lauréats et les éditeurs locaux.

Toutefois, l'effet est moins marqué pour les finalistes et varie selon le prestige du prix ainsi que la notoriété de l'éditeur. L'étude est intégralement disponible ci-dessous :

