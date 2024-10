La série inspirée du livre de Zemmour agace passablement

« La France se couche. La France se meurt. » Voici comment s’ouvrait l’ouvrage paru en octobre 2014 chez Albin Michel : près de 320.000 exemplaires écoulés et un essai qui faisait polémique peu après, notamment pour son chapitre concernant Vichy. À l’époque, les ventes avaient d’ailleurs rapporté une prime aux équipes de la maison Albin Michel — que nul n’avait dénoncé au moment de la percevoir.

Depuis, la maison a amplement travaillé à faire disparaître toute trace de droite dans son catalogue, notamment en se séparant d’Éric Zemmour, en premier lieu.

La procédure juridique contre le titre de Zemmour n’est toujours pas achevée, mais Planète + portera bien cet ouvrage dans une série-documentaire. Et c’est ce qui dérange profondément, le syndicat autonome +Libres, créé en 2001. L’organisation se présente comme « affiliée à l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) dégagée de toute pression politique, morale ou financière ». Mieux, elle offre « une autre manière de voir le syndicalisme, en totale indépendance vis-à-vis des formations politiques ou religieuses, du patronat et du gouvernement ».

Dans un communiqué diffusé ce 18 octobre, le syndicat qui se présente comme le premier de Canal + « regrette une nouvelle fois que le groupe serve de support idéologique à des idées qui ne soutiennent en rien les objectifs de l’entreprise dans une période importante de son histoire (introduction en bourse, développement international...) ».

Et d’ajouter : « Nous souhaitons que les équipes de Groupe CANAL+ puissent créer et développer des projets sans contraintes pour proposer aux abonnés le meilleur des programmes, comme elles le font depuis 40 ans. »

Dans une période où Vivendi remodèle Canal +, avec le projet d’un transfert d’actifs regroupés dans l’entreprise, cette annonce équivaut à une goutte d’eau au niveau international, mais une vilaine balafre sur le visage de la chaîne. Qui se voit évidemment taxée de servir les intérêts du patron Vincent Bolloré, les opinions politiques (qu’on lui prête plus volontiers qu’il ne les revendique) et ses liens avec l’homme devenu leader du parti politique Reconquête.

Et dans cette perspective, où Vincent Bolloré mettrait au service d’un combat civilisationnel son empire médiatique, la publication des Mémoires de Jordan Bardella chez Fayard serait l’un des points supplémentaires ajoutés à la liste. Peut-être pas le virage à droite pour la maison, comme nous l’avons écrit — on attendra les prochaines années pour voir comment évolue véritablement la ligne éditoriale sous l’impulsion de la nouvelle patronne Lise Boëll, sans procès d’intention déjà conclu.

Et l’on n’oubliera pas que Jean-Luc Mélenchon figure d'ailleurs dans le catalogue des auteurs de la structure depuis 2014, avec un ouvrage intitulé L'ère du peuple. Une parution qui intervient dans la rupture d'avec le hollandisme et qui précédait de 18 mois la création du parti France Insoumise.

Reste que +Libres avait déjà tiré la sonnette d’alarme quant à la responsabilité de la direction du groupe Canal+, en juillet dernier. En effet, l’Arcom décidait de ne pas renouveler la fréquence TNT de la chaîne C8, appartenant à Canal+, où officiait Cyril Hanouna, par exemple.

Or, cette sanction de l’Autorité intervenait « malgré les avertissements et sanctions antérieures », la direction n’ayant « pas encadré les dérives éditoriales. Nous regrettons que des mesures telles que la diffusion en différé n’aient pas été mises en place plus tôt », pointait le syndicat.

En attendant de voir qui campera le polémiste, on relira à toutes fins utiles Contre Eric Zemmour — Réponse au Suicide français signé Noël Mamère et Patrick Farbiaz. Les deux auteurs dénoncés les 500 pages d’un discours décliniste, fustigeant indistinctement le féminisme, l’homosexualité, l’antiracisme, la modernité, les « élites » et, bien entendu, Mai 68, considéré comme la source de tous les maux qui affligent notre pays.

Or, les écologistes, en raison des valeurs qu’ils défendent, incarnent pour Éric Zemmour le mal absolu, ce qui les rend paradoxalement les mieux armés pour lui répondre. Noël Mamère et Patrick Farbiaz, à travers cet ouvrage, décortiquaient le message et ses sources d’inspiration, tout en proposant une vision alternative de la France, centrée sur l’acceptation de l’autre et l’émancipation humaine plutôt que sur la peur.

Ce 9 novembre, une assemblée générale est prévue chez Vivendi pour voter le projet de scission du groupe, présenté en décembre 2023. Trois entitées sont prévues : l’audiovisuel et les médias autour de Canal+, la communication avec Havas et une société d’investissement, pour le volet culturel – qui inclura une participation majoritaire dans le groupe Lagardère, récemment acquise.

A ce titre sera créé le Louis Hachette Group, regroupant les actifs de Vivendi dans les secteurs de l'édition et de la distribution.

Les décisions des autorités de marché compétentes, concernant l'approbation des prospectus et des documents d'information relatifs à l'admission à la négociation des actions de Canal+, Havas et Louis Hachette Group (les trois sociétés destinées à devenir indépendantes de Vivendi), sont attendues dans les jours suivant. Si le projet de scission venait à être validé, la première cotation des actions de ces trois sociétés aurait lieu le 16 décembre.

