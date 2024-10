Le 4e Prix Découverte Claude Mesplède décerné à Olivier Ciechelski

Chaque année, un pré jury constitué de chroniqueurs et journalistes (Alexandra Schwarzbrod, Christine Ferniot, Mouloud Akkouche, Serge Breton, Hervé Delouche, Eric Libiot et Bernard Poirette) sélectionne cinq ou six romans répondant aux critères du prix.

Puis un jury populaire de lecteurs passionnés, sous la présidence d'Ida Mesplède, épouse de Claude et elle-même spécialiste du genre, élit le lauréat.

Stanislas Kosinski, ancien militaire, a servi au Mali où il a assisté à la mort de la femme qu'il aimait. Retiré de l'armée, il a acquis un chalet et soixante hectares de maquis et de ravins, un endroit propice à son besoin de solitude. Désormais, il consacre son temps aux réparations de sa maison, à l'entretien de son potager et à l'observation de la faune et de la flore environnantes.

Un jour, il découvre un chemin balisé en bleu traversant son terrain. Peu après, Mathilde, une bergère, s'installe avec un grand troupeau dans une caravane à proximité. Un conflit avec des chasseurs se développe, avant qu'un soir, un groupe d'hommes armés ne débarque chez lui. Cette récompense a la particularité d'être attribuée tous les ans dans une manifestation littéraire différente. Ainsi, en ce début d'octobre 2024, c'était à Un Aller-Retour dans le Noir, le grand festival polar de Pau.