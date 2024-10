Succès de la bande dessinée en France et en Italie

Les données relatives au marché commercial italien ont été fournies par le bureau de recherche de l’Association italienne des éditeurs (Associazione Italiana Editori - AIE), basée sur des informations provenant de NielsenIQ — GfK.

La période analysée couvre de janvier à août, et les chiffres sont exprimés en valeur au prix de vente. Ces résultats ont été discutés lors de plusieurs panels organisés dans le cadre du programme professionnel italien à la Foire du livre de Francfort, avec le soutien de l’Italie, invitée d’honneur de l’édition 2024, et de l’ITA — Italian Trade Agency.

Les données GfK pour l'année 2023 en France, pointaient que pour la deuxième année, le 9e Art avait explosé les compteurs. 75 millions d’exemplaires et 877 millions € de chiffre d’affaires, en recul de 5 %, certes, mais une dynamique forte, d'un côté comme de l'autre des Alpes.

La fiction de genre en croissance

En Italie, la fiction de genre a enregistré une croissance significative depuis 2019. En 2024, les ventes ont atteint 138,1 millions d’euros, soit une hausse de 30,8 % par rapport à 2019. Ce segment inclut des sous-genres populaires tels que la romance, le crime, la fantaisie, et l’érotisme.

Innocenzo Cipolletta, président de l'Association italienne des éditeurs : « L’Italie profite d’une tendance mondiale qui amène de nouveaux lecteurs dans les librairies. Les ouvrages de non-fiction, les livres pour enfants et adolescents et les livres illustrés continuent de jouer un rôle central. »

La BD, moteur commun aux deux pays

Le Fumetti, terme désignant la bande dessinée en Italie, prend une place de plus en plus importante, et de nombreux artistes italiens sont désormais reconnus en France ainsi qu’à l’international. En Italie, tout comme en France, la bande dessinée rencontre un succès croissant depuis plusieurs années.

En Italie, la bande dessinée a connu une croissance impressionnante avec une hausse de 212,9 % entre 2019 et 2024, atteignant 56,7 millions d’euros sur les huit premiers mois de 2024. Bien que le marché ait légèrement reculé en 2023-2024 après un pic en 2021-2022, il reste un secteur clé.

En France, le marché de la bande dessinée, particulièrement celui du manga, a également été un pilier. En 2023, 75 millions de titres ont été vendus, représentant un chiffre d’affaires de 877 millions d’euros, malgré une baisse de 5 % en valeur et de 11 % en volume. Le manga représente plus de la moitié des ventes, avec 39,6 millions d’exemplaires, mais a enregistré un recul de 18 % par rapport à 2022.

Jeunesse, non-fiction, et livres illustrés

En Italie, les secteurs jeunesse et non-fictions ont également contribué à la croissance. Les livres pour enfants et jeunes adultes ont vu leurs ventes augmenter de 16,9 % par rapport à 2019, tandis que la non-fiction a progressé de 14,1 %. Les livres illustrés, l’art et le design ont aussi connu une progression modeste de 7,5 %.

En France, la bande dessinée jeunesse a connu une hausse de 7 % en 2023, portée par des titres phares comme Astérix et Gaston Lagaffe. Cependant, sans ces succès, le marché de la BD jeunesse aurait reculé de 7 %. De plus, les ventes de BD de genre ont diminué de 4 % en France, alors que le segment de la BD documentaire a progressé de 68 % depuis 2019, avec des succès tels que « Le Monde sans fin ».

Tant en Italie qu’en France, la fiction de genre et la bande dessinée ont été les principaux moteurs de la croissance post-Covid.

Bien que des fluctuations aient été observées, notamment dans le secteur de la bande dessinée, ces marchés continuent de se diversifier et de s’adapter aux nouvelles tendances. Les performances récentes démontrent une demande croissante pour des genres variés, la dynamique globale reste positive.

Crédits photo : Alice Barigelli / CC BY 2.0