Après le Prix Nobel de Littérature, la Corée qui censure

L'auteur a partagé sur ses réseaux sociaux : « Le drama a été pris pour cible par une organisation, et en raison de l'avalanche de plaintes déposées, nous avons finalement dû retirer toutes les bandes-annonces officielles. Il reste 9 jours avant la première, et nous sommes dans une situation absurde où nous ne pouvons faire aucune promotion, ce qui me met dans une rage folle, au point de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Après 8 ans de carrière en tant qu'écrivain, je pensais être habitué à ce genre de situation. »

Et de continuer : « Le visage de la haine, aussi souvent qu'on y soit confronté, reste quelque chose auquel il est impossible de s'habituer. Je cherche des moyens de reprendre la publicité. Quoi qu'il arrive, nous diffuserons le 21 octobre. Soyez heureux ! Au final, c'est nous qui gagnerons ! »

« En tant que citoyen coréen, écrire sur ce sujet et en parler était pour moi une nécessité absolue », a encore expliqué l'écrivain, partage Émilie Lassus des éditions La Croisée. La maison a publié en cette rentrée littéraire, S'aimer dans la grande ville (traduit par Pierre Bisiou et Kyungran Choi), le roman au coeur de cette grosse polémique en Corée du Sud.

De la "propagande gay"

Le 11 octobre dernier, sous la pression d'un certain nombre de puissants groupes conservateurs coréens, les bandes-annonces de l'adaptation audiovisuelle de l'ouvrage, réalisée sous la forme d'un populaire k-drama, et reprenant fidèlement la trame du texte, ont été retirées de l'ensemble des réseaux sociaux du pays. « Un acte de censure homophobe », affirme sa maison française, et d'apporter son « soutien indéfectible et entier à Sang Young Park dans la diffusion de son œuvre ».

Le roman, best seller dans son pays, dans la sélection du Man Booker Prize 2022, comme celles du Prix Médicis et du Premier Roman Etranger 2024, met en scène les amours de deux hommes à Séoul, dont l’un est contaminé par le VIH.

Ces organisations religieuses ont plus récemment intensifié leurs protestations contre ce qu'elles appellent de la « propagande gay ». Le 14 octobre dernier, un groupe a manifesté devant le bâtiment du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, brandissant des banderolles où on pouvait notamment lire : « Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, qui a soutenu la production de dramas qui glorifient et promeuvent l'homosexualité, devrait se réveiller. »

Un internaute réagit : « Ces gens du parti conservateur ont manifesté devant le bâtiment du ministère ?!! Ils demandent l'annulation de Love In The Big City !!!! Lisez la bannière, j'ai envie de vomir. »

Ce même 14 octobre, 119 organisations de citoyens et de parents à travers le pays, dont l'Alliance nationale des enfants et des parents et l'Alliance des jeunes de la prochaine génération, ont tenu une conférence de presse devant le siège du groupe CJ à Jung-gu, Séoul, et le bâtiment de la société de production TVING à Mapo-gu, qui portent la série.

Ils ont notamment déclaré : « Quelle est l'intention de TVING de laisser les principaux abonnés dans la vingtaine et la trentaine regarder S'aimer dans la grande ville, qui est rempli de scènes qu'on ne peut pas regarder les yeux ouverts, comme des corps nus, des baisers profonds, et de l'intimité physique ? »

D'autres coréens ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux, certains appelant à l'action. De nombreux adeptes du roman original et fans de l'émission prévoient de soutenir la série sur les réseaux sociaux, afin de démontrer la faiblesse des accusations portées par les groupes protestataires, mais aussi les vertus de l'inclusivité.

Appel au boycott des produits CJ et du service TVING d'un côté, appel à soutenir la série, en la regardant déjà, cette opposition entre les progressistes et les conservateurs n'est pas terminée. À suivre le 21 octobre, date de début de diffusion de cette adaptation.

Les éditions La Croisée constatent : « L’actualité du Prix Nobel de Littérature 2024 décerné à la grande écrivaine coréenne Han Kang donne un éclairage bienvenu sur la littérature coréenne contemporaine, d’une richesse infinie, de plus en plus en prise avec les sujets qui habitent sa société. En ces jours où l’on célèbre mondialement des sujets graves, historiques ou contemporains, enfin abordés dans la littérature par les Coréens, l’embarras notoire de la politique du pays face à ces romans très/trop modernes à ses yeux est d'une cruelle ironie. »

Et de conclure : « Cette dernière, d'une richesse inépuisable, s'attache de plus en plus aux sujets qui préoccupent profondément la société coréenne. »

Sang Young Park, né en 1988, est l'un des écrivains les plus en vue de Corée du Sud. Originaire de Daegu, une ville conservatrice, il s'installe à Séoul à l'âge de 20 ans pour y étudier le français et le journalisme. En 2016, il reçoit le New Writers Award pour sa première nouvelle, avant de publier un recueil de nouvelles qui rencontre un grand succès.

Crédits photo : Éditions La Croisée / CJ, TVING