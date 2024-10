CotCotCot Éditions : “Être juste c’est un équilibre très fragile

CotCotCot éditions est une maison d'édition jeunesse belge fondée par Odile Flament. Elle se distingue par son engagement à produire des ouvrages poétiques et artistiques, tant au format papier qu'en numérique. La maison propose une diversité de genres, allant des albums illustrés aux romans graphiques, en passant par des livrets pédagogiques.

Leur ligne éditoriale est marquée par une volonté de stimuler l'imaginaire et de créer des œuvres atypiques et exigeantes, avec une grande attention portée aux illustrations et à l’esthétique visuelle. « C’était une aventure entrepreneuriale. Je voulais créer une entreprise. Ce que j’essaye de faire chez Cotcotcot c’est établir une collaboration, c’est le cas avec Nicolas. J’essaye d’être la moins hiérarchique possible », explique Odile Flament, à l’origine de ce projet, qu'elle mène aujourd'hui Nicolas Baudouin.

« Être juste c’est un équilibre très fragile. Je crois que nous le trouvons dans nos livres. L’idée c’est de ne pas rechercher le beau ou le parfait à tout prix. Car en étant dans un dessin parfait on court le risque de bloquer les émotions et les sentiments, alors que c’est le plus important. J’aime l’aspect organique des choses : une fragilité dans le dessin, un accident, un espace de réserve, le travail en creux… »

Des failles dans lesquelles on peut s’engouffrer et qui laisseront beaucoup de place au lecteur, poursuivent-ils : « Faire confiance aux lecteurs et lectrices, c’est important. Il y a une part de mystère dans le livre qui est intéressante. Et ça vient vraiment de l’école belge ce rapport texte image et ces chocs graphiques. »

Mais la maison garde une identité que réaffirme Odile Flament, avec le sourire : « Je conçois la littérature de jeunesse comme un vecteur d’émancipation. Parfois on nous propose des manuscrits d’histoires pour endormir les enfants, nous on a plutôt envie de les réveiller ou de les éveiller. Nous avons ce pacte tacite avec les lecteurs, c’est de grandir ensemble, d’interroger la norme. On peut parler de politique, de géopolitique, interroger le monde en posant les questions, sans donner les réponses. Éveiller la curiosité. »

Reste que l'implication dans l'édition indépendante est souvent totale et l'engagement dans les événements littéraires en découle, surtout quand la reconnaissance des pairs est au rendez-vous. « Le livre Mori est sélectionné pour les pépites de Montreuil, et certains salons sont incontournables pour nous : la Foire du livre de Bruxelles, celle de Bologne, Montreuil à Paris, le marché de la poésie à Lille qui accueille par exemple, grâce aux Escales des Lettres l’illustratrice Heejin PARK qui donnera un atelier. D’ailleurs Pascal Cebulski de la librairie Sensation à Douai vient d’ouvrir en avril et on l’encourage fort. »

De même quand le livre de Marion Pedebernade, alias Waii-Waii, Petits riens a reçu la Mention Spéciale catégorie Première Œuvre aux Raggazi Awards de la Foire du livre pour enfants de Bologne 2024, c'est toute la structure qui le savoure...

L'entretien est à écouter en intégralité ci-dessous :

Crédits photo : Odile Flament et Nicolas Baudouin - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Voisines et Voisins : 10 éditrices et éditeurs parlent le francophone