L'autrice Alice Zeniter adapte Martin Eden de Jack London

Pour subvenir à ses besoins, Édène travaille à la blanchisserie de l'abattoir. Personne autour d'elle ne croit en ses capacités à écrire un chef-d'œuvre. Ni ses colocataires et collègues, qui ne comprennent pas pourquoi elle s'épuise à écrire alors que leur travail est déjà si éprouvant, et qui préparent leur première grève.

Ni Rose et ses amies, persuadées qu'on ne peut devenir artiste sans avoir une vraie familiarité avec l'art. Malgré la fatigue, la fièvre, les dettes, les tendinites et le mépris ambiant, Édène persiste et écrit.

Ce spectacle explore la « transfuge de classe », une histoire d'amour, et le rapport entre art et travail. La scénographie, marquée par des dominantes de blanc et d'acier, reflète l'obsession du propre, même dans le salon bourgeois de la pièce. Alice Zeniter explique s'être inspirée de son immersion dans une blanchisserie d'abattoir, pour illustrer les conditions de travail épuisantes et les tensions sociales, cherchant à retrouver « la chorégraphie épuisante du travail à la chaîne ».

La pièce aborde également la précarité des auteurs, posant la question de « l'envie de créer » malgré les difficultés matérielles, et explore les frontières entre fiction et réalité à travers l'épuisement d'Édène, où « le blanc du papier se déverse comme des vagues ».

Lynn S.K.

Et Martin Eden dans tout ça ? Alice Zeniter répond : « C’est d’abord un des rares livres qui se trouvaient dans le bungalow où je passais toutes mes vacances d’été donc c’est un livre lu et relu, chaque fois adoré. Je pense aussi que c’est un des livres qui a contribué à ce que je me représente un écrivain au travail — un écrivain qui n’était pas un bourgeois mais un pauvre, un type qui avait grandi sans livre, qui ignorait tout des codes de l’édition et qui pourtant arrivait à se faire publier. J’étais amoureuse de Martin Eden et je voulais être Martin Eden tout à la fois, confusément. »

La distribution comprend cinq comédiennes de la compagnie créée par l'autrice en 2013, L’Entente Cordiale : Ana Blagojevic, Leslie Bouchet, Chloé Chevalier, Elsa Guedj, Mélodie Richard (en alternance), et Camille Léon-Fucien. La création musicale est signée Rubin Steiner et la scénographie Camille Riquier. La pièce est par ailleurs publiée chez L'Arche ce 18 octobre.

Après la création à La Comédie de Valence, la compagnie partira en tournée dès novembre. D'abord à La Criée, Théâtre National de Marseille, du 27 novembre au 1er décembre. Elle sera ensuite présentée à l'Onyx-Saint-Herblain avec Le Grand T à Nantes du 4 au 6 décembre, puis au Théâtre de la Croix Rousse à Lyon du 10 au 13 décembre.

En janvier 2025, elle fera escale au Théâtre Public de Montreuil du 15 au 26 janvier, avant de se rendre à l'Archipel de Fouesnant le 6 février. La tournée se poursuivra en avril avec des représentations à Athéna à Auray le 3, à la Maison du Théâtre avec Le Quartz à Brest les 23 et 24, à la Halle Ô Grains à Bayeux le 27 et au Centre Culturel Jacques Duhamel à Vitré le 29. Enfin, Édène sera jouée au Snat61 Le Forum de Flers les 19 et 20 mai.

Lynn S.K.

Alice Zeniter, née en 1986, a suivi des études de littérature et de théâtre avant de quitter l'université pour se consacrer entièrement à l'écriture. Elle est l'auteure de six romans, parmi lesquels Sombre Dimanche (Prix du Livre Inter, 2013), Juste avant l’oubli (Prix Renaudot des lycéens, 2015), L’Art de perdre (Prix Goncourt des lycéens, 2017), Comme un empire dans un empire paru en 2020, et en cette rentrée littéraire, Frapper l'épopée, édité chez Flammarion. En 2022, elle a également publié un essai de narratologie intitulé Toute une moitié du monde.

Depuis plus de dix ans, elle est également autrice et metteuse en scène de théâtre au sein de sa compagnie, L'Entente Cordiale. Elle a notamment créé des spectacles jeunesse tels que Un Ours, of cOurse et Hansel et Gretel, le début de la faim, ainsi que plusieurs lectures musicales. En 2020, elle a collaboré avec Matthieu Gary pour créer le seule-en-scène Je suis une fille sans histoire. Ses pièces sont publiées chez Actes Sud et L’Arche.

Elle a également collaboré avec d'autres compagnies et metteurs en scène, notamment avec Brigitte Jaques-Wajeman sur plusieurs pièces classiques, Thibault Perrenoud (compagnie Kobalt) pour Le Misanthrope, et la compagnie de cirque Porte 27 pour Issue 01. En 2021, elle a travaillé avec Julie Bérès sur Petit Eyolf de Henrik Ibsen, Désobéir, et La Tendresse. Elle a également été le regard extérieur pour Faire un tour sur soi-même, le seule-en-scène de Matthieu Gary sur le salto.

En 2017, elle a écrit Quand viendra la vague pour les Rencontres Internationales, et en 2021, elle a répondu à la commande de Julien Fisera pour la pièce L’Enfant que j’ai connu. En collaboration avec Benoît Volnais, Alice Zeniter a co-réalisé son premier long-métrage, Avant l’effondrement, produit par Elzévir Films en 2021.

Crédits photo : Sebastien LEBEGUE - IKONO