Han Kang : succès en Corée, la France suivra-t-elle l'engouement ?

En seulement six jours, plus d’un million d’exemplaires de ses œuvres se sont vendus, selon les données des grandes chaînes de librairies sud-coréennes Kyobo, Aladin, et YES24. « Les ventes des livres de Han Kang atteignent des niveaux inédits. Nous n’avons jamais connu une telle situation », a déclaré Kim Hyun-jung, porte-parole de Kyobo, à l’AFP.

Chez Aladin, les ventes des ouvrages de l’auteure ont été multipliées par 1 200 par rapport à l’année précédente depuis la révélation de la lauréate 2024, tandis que la littérature sud-coréenne, dans son ensemble, a enregistré une croissance de 1 200 %. Un employé d’Aladin, en poste depuis 2006, confie : « Je n’ai jamais été aussi occupé ».

La chaîne de librairie Kyobo propose même une offre spéciale sur les ouvrages de Han Kang : pour tout achat dépassant 50.000 wons (près de 33 euros), un presse-papier en cristal et une couverture de livre originale sont offerts, dans la limite des stocks disponibles bien sûr.

Les librairies et plateformes en ligne rapportent que plus de 1,06 million d’exemplaires des livres de Han Kang, y compris en version numérique, ont été écoulés depuis l’annonce de son prix.

Et en France ?

En France, du 7 au 13 octobre, soit 3 jours avant et après l’annonce du Prix Nobel de Littérature 2024, les chiffres de ventes sur Edistats n'ont pas encore montré d'évolutions notables. Ses deux meilleures ventes durant cette période s’élèvent à 624 exemplaires pour son dernier roman en date, Impossibles adieux (trad Kyungran Choi et Pierre Bisiou), et 217 pour La Végétarienne. Les autres titres enregistrent des ventes inférieures à 50 exemplaires.

Toutefois, Impossibles adieux, est actuellement indiqué comme indisponible sur le site de Decitre, tandis que son envoi via Amazon nécessite un délai d’attente d’un à deux mois. La Fnac semble encore disposer de quelques exemplaires en stock. L’ouvrage de l’autrice sud-coréenne aurait-il été victime de son succès ? Contacté par Actualitté, l'éditeur Grasset n’a pas été disponible. Le roman a remporté le Prix Médicis 2023.

Nous en saurons plus avec le classement Edistat des meilleures ventes de la semaine prochaine.

La fragilité de la vie humaine

Issue d'une famille littéraire, l’autrice est également une amoureuse de l’art et de la musique, des éléments qui nourrissent l’ensemble de son œuvre littéraire.

Son ouvrage le plus célèbre à l’international, La Végétarienne, lui a permis de remporter le Man Booker Prize en 2016, et a été adapté au cinéma en Corée du Sud. Ce livre, en trois parties, dépeint les conséquences violentes du refus de l’héroïne, Yeong-hye, de continuer à manger de viande.

« Dans son œuvre, Han Kang s’attaque aux traumatismes historiques et aux règles invisibles et, dans chacune de ses œuvres, elle expose la fragilité de la vie humaine. Elle a une conscience unique des liens entre le corps et l’âme, les vivants et les morts, et son style poétique et expérimental est devenu une innovatrice de la prose contemporaine », a partagé le Prix Nobel dans son communiqué.

Crédits Image : Han Kang, illustration de Niklas Elmehed