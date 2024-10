François Garde Prix du Livre Nohée 2024

À l’issue des délibérations du jury, diffusées le 15 octobre 2024 sur la chaîne YouTube de Nohée, la présidente, la comédienne Brigitte Fossey, accompagnée d’Éric Bouhier (écrivain), Élodie Fondacci (journaliste), Philippe Grimbert (écrivain, psychanalyste), Francesca Mantovani (photographe portraitiste) et Pascale Senk (journaliste, auteure de haïkus), a annoncé le résultat de cette 5e édition.

Le jury, unanime, a choisi de récompenser le roman de François Garde, face aux deux autres finalistes : L’autre part de Morgane Az (Éditions Plon, août 2023) et Ce que je sais de toi d’Éric Chacour (Éditions Philippe Rey, août 2023).

Brigitte Fossey a commenté : « En ressuscitant un personnage de sa famille qui avait été assassiné dans la mémoire collective, François Garde est arrivé à faire le deuil de son père. (…) De cet aller-retour fabuleux dans l’âme de cet oncle caché et détruit par toute une famille, il en ressort métamorphosé tandis que sa vision du monde devient autre. Ce roman est d’une grande beauté. »

De son côté, François Garde, a réagi à l'annonce du résultat : « Le choix du jury me touche beaucoup parce que ce roman représente sept années d’écriture et de questionnement, sur le fait de savoir comment j’allais venir à bout de cette histoire, tout en me demandant si elle allait intéresser d’autres lecteurs que mes frères et sœurs. Preuve m’est donnée qu’un secret de famille peut intéresser au-delà du cercle familial. »

« Que serait une famille sans secret de famille ? » : voici la question qui hante ce livre. Dans la famille Garde, se murmure à voix très basse l’histoire de l’oncle Marcel, exilé à vingt ans par son père en Australie en 1900. Désireux de rendre justice à cet inconnu, l’auteur commence par inventer le roman d’aventures du banni : son arrivée à Sydney, sa résolution de devenir un autre dans cette Terre promise. Mais en enquêtant sur cette vie effacée, l’auteur s’avise que le récit familial n’est pas fiable. Si Marcel n’a pas disparu en Australie, il faut remonter de branche en branche dans un arbre généalogique troué de silences et de morts pour retrouver la trace de ce jeune homme au destin tragique. Comment approche-t-on au plus près la vérité d’un être ? Par les lacunes de la mémoire transmise, par les archives, par la fiction ? Les légendes, les omissions ou les dissimulations vieilles de plus d’un siècle se transmettent de génération en génération, en sorte que les fantômes déterminent parfois le destin de leurs descendants... - Présentation de l'ouvrage lauréat

Fils d'un professeur de russe à l'université d'Aix-en-Provence et d'une mère au foyer, François Garde, savoyard d'adoption, s'est tourné vers l'écriture après une longue carrière dans l'administration française, suite à ses études à Sciences Po et à l'ENA.

Ses nombreuses missions à l'étranger ont enrichi son œuvre, où l'imaginaire occupe une place centrale. Il est l'auteur de plusieurs romans et essais, dont certains ont été récompensés par des prix littéraires.

Un prix célébrant la famille et la transmission

Le Prix du Livre Nohée se distingue par sa thématique forte autour de la famille et de la transmission. Ce prix met également à contribution les participants du Club de Lecture des résidences Nohée, qui participent à la sélection des trois finalistes avant que le jury de personnalités ne vote pour le lauréat.

Une autre spécificité du prix réside dans la délibération du jury, qui est enregistrée et diffusée dans toutes les résidences Nohée via leur chaîne YouTube, avec la participation de trois résidents pour commenter les livres en compétition.

Pour cette édition, Suzanne Davias (résidence Nohée Sèvres), Pierre Hoffmann (résidence Nohée Avignon) et Colette Jeanniot (résidence Nohée Paris Auteuil) ont joué ce rôle de témoins. La cérémonie est organisée simultanément dans les 35 résidences Nohée, où un goûter festif réunit les résidents, leurs proches et familles pour suivre la délibération du jury.

Marie Jason, directrice d'exploitation adjointe de Nohée, souligne : « Dans chacune des résidences Nohée, nous avons à cœur d’insuffler un esprit de famille. Le Prix du Livre permet de mettre en lumière cet engagement-là. Chacun à leur manière, les trois livres finalistes de cette 5ème édition ont offert une source d’émotions, de secrets de famille, de liens et de transmission entre générations. Je pense pouvoir dire que, pour moi, comme pour les habitants des résidences Nohée, ils révèlent bien plus que des histoires de vie. »

Lauréats des éditions précédentes :

2020 : Anne Icart, Lettres de Washington Square (Robert Laffont, janvier 2020)

2021 : Olivier Mak-Bouchard, Le Dit du Mistral (Le Tripode, août 2020)

2022 : Mathias Malzieu, Le Guerrier de Porcelaine (Albin Michel, janvier 2022)

2023 : Marie Charrel, Les mangeurs de nuit (L’Observatoire, janvier 2023)

Crédits photo : Brigitte Fossey, présidente du jury © Nohée