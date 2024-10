Vampirette & moi, une nouvelle série pour Bayard Jeunesse Production

Bayard Jeunesse Production a conclu un accord avec France Télévisions pour le développement d’une série animée dédiée aux 6-10 ans : Vampirette & moi en 52 épisodes de 13 minutes.

Bayard Jeunesse Production se consacre à la création, au développement et à la production de contenus pour la télévision et les plateformes en ligne. Grâce à son expertise, elle produit des programmes à la fois ludiques et instructifs, conçus pour les jeunes publics à l’échelle internationale.

Bayard et les séries d'animations

Cette production suit les aventures de Vampirette et Emma, deux amies inséparables malgré leurs différences. Vampirette, espiègle et pleine de vie, accompagne Emma, plus posée, lorsqu’elle se retrouve coincée dans le monde des vampires. Leur quotidien, entre transformations et défis étranges, fait écho à l’imaginaire de Bayard Jeunesse. Ce projet s’inscrit dans la dynamique de la société, qui développe actuellement une dizaine de productions supplémentaires.

Les contenus ludo-éducatifs occupent une place grandissante dans l'offre de Bayard Jeunesse Production. Deux nouvelles séries seront bientôt proposées à ses partenaires de longue date, Lumni, plateforme pédagogique de France Télévisions, et BayaM, service de Bayard Jeunesse dédié aux enfants de 3 à 10 ans.

En décembre 2024 sera diffusé SamSam : Mission vivre ensemble (30 épisodes de 2 minutes). Ce petit héros revient pour guider les enfants dans leurs relations avec les autres, avec des astuces de super-héros à l’appui.

En février 2025, Bayard Jeunesse Production proposera Enquête de Nature (25 épisodes de 3 minutes), une série qui invite les jeunes spectateurs à partir à la recherche d’un animal, d’une plante ou d’un champignon. Une véritable chasse aux trésors...

Ces nouveautés enrichissent ainsi le catalogue de Bayard Jeunesse Production, aux côtés de programmes reconnus comme J’apprends l’anglais avec Essie (25 épisodes de 3 minutes), réalisé avec Réseau Canopé, Les petits philosophes, ou encore 1 jour 1 question.

Crédits photo : Bayard Jeunesse Production