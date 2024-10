De Riad Sattouf à One Piece, un automne en BD et en manga

Pour ce nouveau classement, le manga est à l’honneur : les deuxième, sixième et septième places sont prises d'assaut. Le premier manga en tête du classement est One Piece. Il gagne la deuxième position en écoulant 34.168 exemplaires. Ce qui rappelle que la France est bien le deuxième marché du manga après le Japon. Spy X Family édition collector et Spy X Family, tome 13, de Tatsuya Endo se sont vendus respectivement à 14.813 et 14.316 copies.

McFadden Freida poursuit sa conquête du lectorat : ses deux romans Les secrets de la femme de ménage et La Femme de ménage, traduits par Karine Forestier, sont présents dans les meilleures ventes.

Grâce au Secret de la femme de ménage elle conserve sa place dans le top 3, avec 20.789 lecteurs conquis. La femme de ménage chute, mais reste 5e avec 18.693 exemplaires partis des rayonnages. Elle en avait écoulé 15.500 en 39e semaine, ce qui dénote un succès qui se renouvelle et perdure.

La Dark Romance s'invite dans le classement avec Valentina Tome 1 d’Azra Reed et décroche la quatrième place, avec 19.164 livres vendus.

À la fin du classement, nous retrouvons les trois auteurs qui avaient dominé les dernières semaines des meilleures ventes : Tata de Valérie Perrin (12.557), La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart (trad. Maryline Beury) (10.463) et Jacaranda de Gaël Faye (9269).

Cette 41e semaine comptabilise 43 nouveaux entrants, et c’est Cyril Lignac qui accomplit la plus belle progression en gagnant 93 place, pour atteindre la 38e. D'autres recettes sont moins couronnées de succès, à l'instar de Mes petites douceurs cosy des quatre saisons : mes 80 recettes gourmandes et réconfortantes pour toute l'année ! de Caro from Woodland et Merci pour votre commentaire. Les fautes ont été rectifiées..

Cette semaine les ventes de livre reculent de 2,5 % en volume, pour une baisse de 1,5 % du chiffre d'affaires. En effet, le CA est passé de 67,694 millions € à 66,620 millions €. Quant au classement des meilleures ventes, il représente à lui seul 12 % des ventes en volume et 15 % en valeur.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : Richard Dumas / Les livres du futur