Création d'un Prix littéraire inclusif, “pour tous et avec tous

Le samedi 19 octobre prochain, les médiathèques de Charenton-le-Pont ouvriront, avec leurs partenaires, l'histoire du Prix littéraire inclusif, présenté comme une distinction faite « pour tous et avec tous ».

Ainsi cette récompense se veut-elle inclusive sur plusieurs aspects : les membres du jury de présélection, les thèmes de la sélection, les participants au vote, et, enfin, les moyens de lecture envisagés. Le prix est bien entendu ouvert à toute personne adulte de France et d'ailleurs, « porteuse d'un handicap ou non », précisent les organisateurs.

« L'idée est de lire, débattre, voter tous ensemble pour un roman portant sur le thème de l'inclusivité », ajoutent-ils encore. La présentation de la sélection des 6 ouvrages à lire sera réalisée ce 19 octobre, à l'occasion du lancement de l'initiative. Les livres aborderont les thèmes de l’exil, du handicap, de l’égalité entre les sexes, de l’égalité des genres ou de l’égalité sociale, voire plusieurs à la fois.

Parmi la sélection figurera aussi l’ouvrage qui a remporté en mai de la même année le Prix

littéraire de la Porte Dorée décerné par un jury de professionnels. Cette année, deux autrices l'ont obtenu : Élise Goldberg pour Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie (éditions Verdier, 2023) et Seynabou Sonko pour Djinns (éditions Grasset, 2023).

Le jury de sélection réunit la directrice des Médiathèques de Charenton-le-Pont, la responsable du développement des publics et partenariats des Médiathèques de Charenton-le-Pont, un représentant de l’Association Valentin Haüy, un représentant de la Bibliothèque sonore de Charenton-le-Pont, la responsable des projets littérature et cinéma du Musée National de l’Histoire de l’Immigration-Palais de la Porte Dorée, ainsi qu'un représentant de la librairie L’Établi d’Alfortville.

Tout le monde vote

Toutes les personnes adultes, âgées de plus de 18 ans, pourront participer au vote pour élire l'ouvrage lauréat. Pour cela, elles s’engagent à avoir lu la sélection entre le jour de lancement du Prix, courant

octobre, et le jour du vote, courant mai. Un formulaire d’inscription sera disponible au sein

de chaque établissement et en ligne, sur le portail des médiathèques de Charenton.

Les ouvrages de la sélection seront disponibles sous plusieurs formats (papier, numérique - audio et epub - si possible) et pourront être empruntés dans les médiathèques de Charenton-le-Pont ou sur les plateformes de l’Association Valentin Haüy et de la Bibliothèque Sonore. Ils seront également disponibles dans la librairie L'Établi d'Alfortville, pour les lecteurs et lectrices qui souhaitent se les procurer.

Une fois la sélection présentée, deux réunions auront lieu, le 14 décembre et le 15 février, avant le vote du premier Prix littéraire inclusif, le 17 mai prochain, à l'occasion de la Journée de l'Inclusion. Une rencontre avec l'auteur ou l'autrice lauréate aura ensuite lieu, au moment du lancement de l'édition suivante de la récompense.

Plus d'informations à cette adresse.

Photographie : détail de l'affiche du Prix littéraire inclusif