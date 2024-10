Au Bonheur des Livres, quand art et cinéma révèlent leurs mystères

Colleen Hoover, coqueluche de l'édition et du cinéma ? Reminders of him, paru en 2022 en version originale et en janvier 2024 chez Hugo Roman, dans une traduction de Pauline Vidal, se dirige en tout vers le grand écran. Il suit ainsi le même chemin que Jamais plus, réalisé par Justin Baldoni et sorti cet été en salles.