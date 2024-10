Nathalie Démoulin Prix Marcel-Aymé 2024

Les délibérations ont eu lieu le 12 octobre. Dotés chacun de 3000 €, grâce à une subvention du Conseil régional, les prix seront remis à l’Hôtel de Région à Besançon au cours de la première quinzaine de décembre.

Nathalie Démoulin, originaire de Besançon, situe son intrigue dans le Jura. Un incendie, dont l'origine demeure mystérieuse, éclate dans les montagnes enneigées, menaçant l'agglomération de Cuisance. Jason Sangor et son épouse Carole trouvent refuge plus bas, au bord du lac, dans la maison familiale de Jason, où résident encore son père et son frère, atteint de folie.

C'est dans ce lieu hanté par les souvenirs du passé que les réminiscences enfouies resurgissent, et où Jason sombre peu à peu dans la perte de contrôle.

Chaque année, l'Association du livre et des auteurs comtois (ALAC) attribue, avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, des prix littéraires. Initialement nommé Prix comtois du livre, ce dernier a été rebaptisé en 2003 pour devenir le Prix Marcel-Aymé, qui récompense une œuvre de fiction (roman), et le Prix Lucien-Febvre, qui distingue un ouvrage à caractère historique (essai, document).

Ces deux prix honorent des ouvrages de grande qualité, d’envergure nationale, dont les auteurs ou les thèmes présentent un lien indéniable avec la Franche-Comté, sans toutefois se restreindre à un régionalisme étroit.

Les jurys sont constitués de membres sélectionnés sur candidature par le conseil d'administration. Les ouvrages doivent avoir été publiés – les livres auto-édités ou édités à compte d'auteur sont exclus – dans les deux années précédant la première sélection, qui se tient fin juin.

Parmi les anciens lauréats prestigieux, Eric Fottorino, Bérengère Cournut, David Bosc, ou encore Carole Martinez.

Les lauréats 2023 sont, pour le Prix Marcel-Aymé, Jacky Schwartzmann pour son ouvrage, Shit !, paru au Seuil, quand le Prix Lucien-Febvre a été décerné à Jean-François Chanet, pour son ouvrage Clemenceau. Dans le chaudron des passions républicaines, édité chez Gallimard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : © Eric Garault (Denoël)