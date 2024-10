Les éclats, de Bret Easton Ellis : au-delà de la torpeur

L’entrée dans l’âge adulte est synonyme d’une vague de sang qui souffle tout « sous le dôme doré de l’adolescence », rejouant le thème de l’innocence perdue de façon poignante. Ci-gisent Les éclats, de Bret Easton Ellis, publié en 2023 aux éditions Robert Laffont et traduit de l’américain par Pierre Guglielmina.

Apocalypse

Contre cette vague d’effroi, le luxe ne peut rien, ni le sexe, ni les drogues, qui offrent de traverser le film collectif qui recouvre la réalité de cette époque à l’ambivalence insoutenable pour le héros, au désir extrême et problématique.

Au lycée comme chez lui, dans sa grande maison vide de Mulholland, le rêve hollywoodien se fissure, son script, ses rôles, ses récits, ventilés artificiellement, le conte de fées qu’il simule vole en éclats, engendrant des pertes dont le grand œuvre du Trawler, tueur en série qui hante l’intrigue, suggère une métaphore et, dans sa chair, les cicatrices de Bret lui-même, vers la fin du livre. La fiction est partout, venimeuse, captivante, à la solde des désirs qui électrisent les faits.

Quitter l’enfance équivaut à mourir symboliquement en touchant cette vérité à laquelle nul n’échappe pour renaître au-delà, apaisé, et créer du vrai, s’il se peut, au cœur du mensonge — comme les actes du Trawler le signifient follement. Mais pour cela, il faut des rites qui balisent le cap fatal de l’adolescence, des épreuves marquantes que les fêtes et l’approche de la sphère des adultes instaurent dans l’histoire au gré d’expériences limites où l’identité et l’altérité se toisent entre fantasmes et réalité, dont il faut faire la part.

Métaphysique de la torpeur

C’est ce souffle initiatique qui inspire l’esthétique du roman, où s’opère un dépassement de celle, glamour et glaçante, des premiers livres de l’auteur, de la torpeur envoûtante qui en est l’emblème. Prise, avec le vide qui l’appelle, pour un sentiment en soi dans les œuvres originelles et dans celle-ci encore, parfois, cette torpeur se dénude jusqu’à l’os comme certaines blessures l’insinuent et, mieux encore, la scène où Susan se dévêt lors d’une fête pour sauver Robert qui délire dans la piscine de Debbie, ayant bu et pris des médicaments.

Au fond défensive, elle révèle son aspect illusoire, le mirage du surplomb qu’elle fait miroiter, la fuite qu’elle sublime sans en effacer les symptômes : nul d’entre nous n’est au-dessus des sentiments qu’engendre l’existence et des tiraillements qu’ils induisent.

Peignant l’altitude qu’elle affecte, « l’échelon élevé de torpeur sur lequel Susan Reynolds résid[e] », comme s’il lui était possible d’être exempte de sentiments, l’auteur, qui joue le narrateur à cinquante-six ans, dévoile ce qui se cache derrière ce détachement rêvé, suggestif. Si le désir est gratuit, ce qu’on fait pour l’exaucer ne l’est pas, qui se paye en affects : peurs, extases, tristesses, joies, qui tisseront nos souvenirs, notre être temporel.

« [L]e passé [a] un sens qui nous défini[t] pour toujours », irrigue l’« autre monde » une fois l’adolescence franchie : « celui des adultes et de la mort », pointe le narrateur, éperdu, après le décès de Matt Kellner.

Lyrisme noir

C’est bien l’amour de ce dernier, ignoré dans l’instant, tout du moins en partie, aveuglé par le sexe, déréalisé, qui comptera plus que tout le reste, tragiquement — et, moindrement, celui pour Thom et Susan, idéaux, eux aussi perdus à jamais quand la vague retombe sans retour, lamentable.

Et, moindrement encore, l’amour de Robert Mallory, le double haï et adoré en secret, le catalyseur supposé de l’enfer advenu, avec lequel s’engage une lutte à mort, ultimement : « Il a tué ces filles il a tué Debbie il a attaqué Susan il m’a dit de venir il avait besoin de moi il m’a attaqué il a essayé de me tuer avant de sauter je l’aimais je l’aimais », s’épanche le héros, sous le choc.

À ce point limite du récit, alors que Robert vient de sombrer dans le vide d’un balcon plein de sang et que Bret Ellis est sur le point de s’évanouir, le style du roman, suivant ce qui bouleverse le personnage, naufrage, quitte son glacis luisant, aliène la ponctuation pour se faire l’écho du « il » et du « je » et de la charge émotionnelle qui circule entre eux de façon lyrique, viscérale.

Rien ne s’emporte dans l’enfer de l’âge adulte, sinon des rêves et des remords cuisants — et l’écriture, qui les ravive et les transcende tout ensemble, en même temps qu’elle en extrait l’essence existentielle.