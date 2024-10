Une réédition de Mélissa Da Costa, en format collector

Arthur n’a que cinq ans lorsque sa mère lui confie un secret extraordinaire : elle s’apprête à partir en mission dans l’espace, sur une lointaine planète, où elle fabriquera des étoiles. En attendant ce départ imminent, elle consacre chaque instant à son fils, tentant de combler à l’avance le vide de leur future séparation.

À travers cette histoire d’enfance touchante et poétique, Mélissa Da Costa nous rappelle, une fois de plus, que l’imagination est sans limites, et que l’amour est le plus puissant des remèdes, capable de soigner les blessures les plus profondes.

Tu m’as appris une leçon essentielle aujourd’hui. Je croyais bien faire, mais c’est toi qui as raison. On cherche toujours le bonheur loin de chez soi. On croit qu’il se trouve dans l’exotisme de paysages différents, de senteurs nouvelles, de bâtiments imposants. Ce n’est pas toujours vrai, n’est-ce pas ? Parfois, le bonheur c’est juste d’être assis sur une butte tous les trois.

Les éditions Albin Michel nous proposent de redécouvrir les premières pages de ce roman :

Mélissa Da Costa est l’autrice best-seller de sept romans portés par les libraires et salués par la presse. Elle a déjà conquis plus trois millions de lecteurs.