L'historien Philippe Ariès n’a pas livré tous ses secrets

Philippe Ariès est un historien, journaliste et essayiste français renommé. Il est particulièrement reconnu pour ses travaux fondateurs sur l’histoire des mentalités, un champ de recherche qu’il a grandement contribué à établir.

Parmi ses études les plus célèbres figurent L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime et L’Homme devant la mort, qui explorent les attitudes sociales et culturelles envers l’enfance et la mort à travers les siècles. Influencé par l’école des Annales, Ariès est souvent salué comme un pionnier dans l’exploration des mentalités collectives et de leurs évolutions dans l’histoire.

Philippe Ariès, alors que l’Europe n’en finit pas de s’interroger sur son identité, se pose la question de l’existence d’une civilisation occidentale en remontant à ses sources. Alors que notre école est en crise, le voilà qui mesure le poids de cette institution dans la transformation de la famille et qui met en évidence le rôle nouveau de la mère et de l’enfant.

Alors que les débats bioéthiques font rage, le voilà expliquant à quel point l’homme occidental a été dépossédé de sa mort, de plus en plus médicalisée et de moins en moins ritualisée. On reconnaît un penseur à l’actualité toujours prégnante de ses écrits. Par leur diversité et par leur richesse, les articles ici présentés permettent de mesurer la modernité des travaux du célèbre historien.

Dont les méditations irriguent notre présent et dont les leçons continuent d’éclairer notre avenir. Une introduction essentielle pour découvrir toute la profondeur d’une œuvre magistrale.

Docteur en histoire et chercheur, Guillaume Gros a consacré sa thèse à Philippe Ariès, il a notamment dirigé la publication de ses Pages retrouvées au Cerf.