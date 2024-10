Du PQ et de la BD : Mathieu Sapin déroule son nouveau projet

Il est fréquent qu'un ou deux albums de bande dessinée se retrouvent dans les toilettes, pour ne jamais être à court... de lecture. Mais, grâce à Popee et Mathieu Sapin, de plus en plus de cabinets d'aisances pourront accueillir un pan du 9e art.

L'auteur de bandes dessinées s'est en effet impliqué dans une collaboration avec l'entreprise française Popee, qui a commencé ses activités en 2019. Audrey Destang, fondatrice, avait alors découvert que la fabrication du papier toilette n'était pas très propre pour la nature : outre les arbres abattus, de grandes quantités d'eau sont utilisées.

En créant Popee, elle souhaite ainsi proposer une alternative plus écologique, produite à base de papiers recyclés, et présentée dans un emballage qui n'utilise pas de plastique. Depuis la naissance de l'entreprise, sa gamme s'est diversifiée, et accueille désormais des mouchoirs en papier, de l'essuie-tout et des serviettes de table.

Sapin, soucieux des arbres

« Le seul Sapin qui a été utilisé pour fabriquer ces rouleaux de papier toilette Popee, c'est moi ! », s'enthousiasme ainsi Mathieu Sapin. Il a en effet réalisé des dessins exclusifs, pour orner les emballages — en papier, donc — des rouleaux Popee.

48 rouleaux recyclés sont ainsi présentés dans un pack sans emballage plastique, avec une BD inédite sur la protection de chacun d'entre eux.

En 2019, Popee s'est lancé grâce à la plateforme de financement participatif Ulule, et c'est donc tout naturellement avec le même partenaire qu'elle propose les commandes de ces packs de papier toilette personnalisé.

Des tarifs préférentiels sont possibles, selon les quantités commandées. Plus de renseignements à cette adresse.

Photographie : Popee